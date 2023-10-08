بطولة شريف سلامة.. موعد عرض مسلسل ورق التوت

كشفت قناة cbc عن موعد عرض مسلسل "ورق التوت" الذى يقوم ببطولته كل من شريف سلامة وأسماء أبو اليزيد.

وطرحت cbc البرومو الدعائى لمسلسل "ورق التوت" المقرر أن يعرض فى 14 أكتوبر الحالى.

مسلسل "ورق التوت" ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو من بطولة شريف سلامة، ثراء جبيل، خالد أنور، أسماء جلال، ويوسف الأسدي، وسلوى عثمان، معتز هشام، مصطفى منصور، سمر علام، أحمد ثابت، محمد أشرف.

مسلسل ورق التوت

المسلسل من تأليف ورشة كتابة عبادة نجيب، وتضم: فادي سمير حنا، محمد فوزي عبد الرحيم، إسراء مقيدم، أماني أبو العينين، سمر طاهر، وإخراج حسام علي.

شريف سلامة شارك مؤخراً، في مسلسل “لحم غزال”، بطولة النجمة غادة عبد الرازق، والذي عرض في شهر رمضان الماضي 2021.