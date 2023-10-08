في إطار مبادرة حياة كريمة.. قافلة طبية مجانية لأهالي برج العرب بالإسكندرية

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية قافلة طبية بوحدة طب أسرة ابو صير بمنطقه برج العرب بالاسكندرية والتي تبعد ١٥ كم عن اقرب مستشفي ( مستشفي برج العرب المركزي )، وذلك فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وقالت الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية إن القافلة ضمت ٩ تخصصات طبية (الجراحة، والأطفال، والباطنة، والنساء والعظام وتنظيم الأسرة والأسنان و الرمد و الجلدية ) وشارك فيها ٥١ عضو من أعضاء الفريق الطبي و المعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وأشارت إلى أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على ٦٧٤ مريض من أهالي من المنطقة وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل ١٩٠ حالة إلى العيادات التخصصية و المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى و استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

من جانبها قالت الدكتورة رشا فوزي منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية إنه تم خلال القافلة إجراء ٦٦ تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و ٥٠ تحليلاً بمعمل الطفيليات و ٥ أشعة سينية و ٩ بالموجات الصوتية علاوة على فحص ٨٣ من مرافقي المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحي لعدد ٥٣٤ مواطن من أهالي المنطقة في عدد من الموضوعات الصحية.