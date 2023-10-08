مدير تعليم الإسكندرية: التوجيه الفني الذراع الأيمن لتطوير المنظومة

عقد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية اجتماعًـا مع توجيه الصفوف الأولى بالمديرية والإدارات التعليمية، وذلك بحضور نجلاء سليم مدير عام التعليم العام وآمال رحيل موجه أول الصفوف الأولى بالمديرية، وذلك للوقوف على آخر المستجدات ووضع آليات تنظيم العمل للمرحلة المقبلة.

وأكَّد مدير المديرية أنَّ التوجيه الفني هو الذراع الأيمن لتطوير منظومة التعليم لما يمثله من تعامل مباشر مع المعلم والطالب وإدارة المدرسة ، مشيرًا إلى أهمية العمل المستمر على كافة الأصعدة.

يأتي هذا في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالتنمية المهنية المستدامة لتوجيه الصفوف الأولى لمواكبة المنظومة المطورة في سبيل النهوض والارتقاء بالعملية التعليمية.