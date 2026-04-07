الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

الحالة ثابتة.. نجل أبو زهرة يكشف تطورات الحالة الصحية لوالده

عبد الرحمن ابو زهرة
أكد أحمد أبو زهرة، نجل الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، أن الحالة الصحية لوالده لا تزال مستقرة دون تحسن أو تدهور ملحوظ، موضحًا أن المشكلة الرئيسية ما زالت تتعلق بنقص الأكسجين والتنفس.

وقال أحمد أبو زهرة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، في برنامج "تفاصيل" المذاع على قناة "صدى البلد":"لسه زي ما هو، الحالة ثابتة، لا هو تدهور ولا تحسن، ولسه بيعاني من نفس مشاكل الأكسجين والتنفس بقاله كذا يوم"، مؤكدًا أنه لم يحدث أي تغيير حقيقي في حالته منذ ظهور أزمة الأكسجين واحتمال وجود مشكلة في الرئة.

وأضاف أن الأسرة لا تملك خيارات طبية كثيرة في التعامل مع الحالة، خاصة مع وجود اشتباه في وجود ورم بالرئة، موضحًا أن إجراء عينة لتحديد طبيعة الحالة يُعد خطرًا على صحته نظرًا لكبر سنه، قائلًا: "حتى لو خدوا عينة، هو مش هيستحمل العلاجات، فبنستنى تحسن حالته، وعشان كده طلبت من الناس تدعيله".

وأشار إلى أن المشكلة الأساسية حاليًا تتمثل في انخفاض مستوى الأكسجين عند إزالة الماسك، ما يستدعي أحيانًا استخدام وسائل دعم إضافية، مؤكدًا أنه "لسه ما وصلش لمرحلة التنفس الصناعي".

وأوضح أنه كان يتلقى العلاج في مستشفى لا تحتوي على عناية مركزة خاصة، قبل أن يتم نقله منذ عدة أيام إلى مستشفى أخرى مجهزة، وذلك بعد طلب من الأسرة واستجابة سريعة من وزير الصحة، لتوفير رعاية أفضل وعزل الحالة.

وتابع: "الأشعات اللي اتعملت بتقول إن في حاجة على الرئة، لكن مش معروف إذا كانت مية على الرئة ولا ورم، إلا لو اتاخدت عينة، ودي خطوة خطرة في سنه، لدكاترة قالوا ممكن نعملها لو إحنا موافقين، لكن إحنا رفضنا عشان خطورتها".

ولفت إلى أن الوعي لدى والده محدود حاليًا، حيث يكتفي بردود فعل بسيطة مثل فتح العينين أو التأثر، دون القدرة على التفاعل بشكل أكبر.

