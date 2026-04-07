«النقل» تطلق مادة فيلمية جديدة للتوعية من مخاطر السلوكيات السلبية على الطرق

أطلقت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك مادة فيلمية جديدة للتوعية من مخاطر السلوكيات السلبية التي يرتكبها بعض مستخدمي الطرق المصرية والتي تتسبب في تعريض حياة المواطنين للخطر وازهاق الارواح.

وذلك مثل عدم مراعاة المشاة للعبور الآمن بالطرق المختلفة وإهمال ارتداء بعض السائقين لحزام الامان وعدم الفحص الدوري على السيارات ، وقيام البعض بركوب عربات النقل غير المخصصة للركاب.

وتتسبب هذه الظاهرة في ازهاق للأرواح، إضافة إلى عدم التأكد بشكل دوري من سلامة الفرامل والاطارات وعدم الالتزام بالحارات المرورية وبالمسافات الآمنة بين السيارات و كذلك استخدام البعض للهاتف المحمول اثناء القيادة وإلقاء المخلفات على الطرق وزيادة الحمولات عن الحد الأقصى بالإضافة الى السير بسرعات زائدة والسير عكس الاتجاه .

يأتي ذلك في إطار الحملة الإعلامية التي أطلقتها وزارة النقل تحت شعار سلامتك تهمنا، والتي تهدف إلى التوعية من السلوكيات السلبية التي يرتكبها بعض مستخدمي الطرق المصرية ووسائل النقل والمواصلات العامة، والتي تتسبب في تعريض حياة المواطنين للخطر وازهاق الارواح.

