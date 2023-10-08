أبو خزيمة رئيسا لمنطقة الإسكندرية الأزهرية خلفا لـ خميس محمد

أصدر الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر قرار رقم (4016)، لسنة ٢٠٢٣، بتكليف الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيساً للإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية.

وكان «أبو خزيمة» مديراً للعلوم العربية والشرعية بمنطقة مطروح الأزهرية، قبل ترقيته رئيسا لمنطقة الإسكندرية الأزهرية.

من جانبه حرص رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية الشيخ عبد العظيم سالم، على تقديم التهنئة للدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، مقدرا جهوده في إثراء العملية التعليمية خلال فترة عمله بالمنطقة، حيث أهداه نسخة من القرآن الكريم، تقديراً لجهوده وإخلاصه في العمل، متمنياً له المزيد من النجاح والتوفيق في مهام منصبه الجديد.

كما تم تعيين أيمن عبد المولى جويش مديرا عاما للمواد الثقافية ورعاية الطلاب بمنطقة الإسكندرية الأزهرية.