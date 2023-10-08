إحالة أوراق منجد أنهى حياة زوجته في الفيوم إلى فضيلة المفتى

قضت محكمة جنايات الفيوم ، برئاسة المستشار أدهم أبو ذكري رئيس محكمة جنايات الفيوم، وعضوية المستشارين ماركو سمير، وعمر محمد سالم، وأمانة نصيف أمين وسكرتارية تنفيذ صالح الكيلاني، بإحالة المتهم بقتل زوجته خنقًا بمدينة الفيوم لفضيلة الديار المصرية " مفتى الجمهورية "، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة منتصف نوفمبرالمقبل للنطق بالحكم.

ترجع وقائع القضية رقم 3650 ج. الفيوم لسنة 2023 فى شهر يناير الماضي، حينما استقبل مستشفى الفيوم العام جثة زوجة شابة تدعى إيمان . ض " 21 سنة ) ، وتبين من الكشف الظاهرى لمفتش الصحة وجود آثار خنق على رقبتها ، وسحجات على الرقبة والوجه

وتبينّ أنّ وراء ارتكاب الواقعة زوج المجنى عليها ويدعى جمال.ع.س.م، 31 سنة، منجد أفرنجي، ومقيم بحي الروبي بدائرة قسم ثان الفيوم،والذى علل ارتكاب جريمته البشعة بقتل زوجته داخل شقة الزوجية لشكه في سلوكها.

وقررت نيابة الفيوم حبس المتهم وإحالة أوراقه إلى محكمة الجنايات التي بدأت اليوم أولى جلسات محاكمة المتهم، فيما وجهت النيابة العامة له اتهامًا بقتل زوجته عمدًا مع سبق الإصرار بدافع الانتقام لما سار في خلده خطئًا بسوء سلوكها وبث الشيطان فيه من ريح خبثه، وختم على قلبه وعقله ورضخ له فهيأ له جرمه فبيت النية وتفكر بروية وعقد العزم المصمم على إزهاق روحها روحها.

وقضت محكمة جنايات الفيوم اليوم ، بإحالة المتهم بقتل زوجته خنقًا بمدينة الفيوم لفضيلة الديار المصرية " مفتى الجمهورية " ، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة منتصف نوفمبرالمقبل للنطق بالحكم.