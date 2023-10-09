سامسونج تؤجل إطلاق الخاتم الذكي إلى 2025 لهذا السبب

ما زالت الشائعات تحوم حول الخاتم الرقمي من "سامسونج" المسمى Samsung Galaxy Ring وبالفعل تم رصد الحلقة الذكية مؤخرًا في سلاسل التعليمات البرمجية لتطبيق Galaxy Wearable، للأجهزة القابلة للارتداء، إلى جانب تاريخ إطلاقها في يناير 2024.

ومع ذلك، يشير تقرير حديث من موقع gizmochina إلى أن جالاكسي رينج Galaxy Ring قد لا يتم إطلاقه حتى أواخر عام 2024 أو أوائل عام 2025.

Galaxy Ring

وفقًا للتقرير، تخطط سامسونج لإطلاق الخاتم الذكي الجديد جنبًا إلى جنب مع سلسلة هواتفها القابلة للطي Samsung Galaxy Z Fold 6، والذي من المتوقع أن يتم إطلاقه رسميا في أغسطس أو سبتمبر أو أكتوبر 2024. ومع ذلك، يؤكد موقع Elec أن الإطلاق في أوائل عام 2025 هو أيضًا احتمال وارد ومطروح على المائدة.

ربطت الشائعات السابقة تاريخ إطلاق الخاتم الذكي من "سامسونج" بشهر يناير القادم، ومع ذلك، يبدو أن هذا التاريخ غير دقيق لأن سامسونج ما زالت لم تأخذ الموافقات الطبية على الإكسسوار الذكي الذي يأتي بمجموعة من المستشعرات الخاصة بقياس الحالة الصحية.

تحتاج سامسونج إلى موافقة الجهات التنظيمية على القراءات التي يتم التقاطها بواسطة أجهزة الاستشعار المختلفة مثل مستشعر معدل ضربات القلب ونسبة تشبع الأكسوجين في الدم، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تأخير تاريخ الإطلاق إلى أبعد من ذلك.

يستغرق تطوير المنتج عادةً من سبعة إلى ثمانية أشهر، كما أن الحصول على الموافقة الطبية سيضيف 10 إلى 12 شهرًا إضافيًا، وبالنظر إلى كل هذه العمليات، فمن المرجح أن يتم الإطلاق في عام 2025.

يشير تقرير Elec أيضًا إلى أن العلامة التجارية الكورية الجنوبية سامسونج تعمل على تطوير نموذج واحد فقط من Galaxy Ring، والذي سيأتي بأربعة أحجام مختلفة، لا يزال الوقت مبكرًا على إطلاق الخاتم رسميا في الأسواق المختلفة، لكن من المحتمل أن تعلن شركة سامسونج عنه، حتى لو استغرق الأمر بعض الوقت لإصداره.