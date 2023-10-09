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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بـ12 GB ذاكرة عشوائية.. هونر تستعد لإطلاق هاتف جديد للشباب من فئة Play

Honor Play 50 Plus
Honor Play 50 Plus

في أكتوبر من العام الماضي، كشفت  هونر  Honor الصينية المتخصصة في صناعة الأجهزة الإلكترونية عن موبايل Honor Play 40 المزود بمعالج Dimension 700 في الصين، واليوم، أكدت العلامة التجارية أنها ستزيح الستار عن هاتف Honor Play 50 Plus غدًا الثلاثاء الموافق 10 أكتوبر في سوقها المحلي. 

لم يكشف الملصق الدعائي الذي طرحته "هونر" رسميا عن تصميم هاتف بلاي 50 بلس فحسب، بل أكد أيضًا مواصفاته الرئيسية التي تنتمي لفئة الهواتف المتوسطة المدى.

Honor Play 50 Plus

مواصفات Honor Play 50 Plus

يأتي هاتف  هونر  الجديد طراز Honor Play 50 Plus مع شاشةLCD  ذات ثقب في المقدمة، متضمنة ماسح ضوئي لبصمات الأصابع كما أنه مزودًا بمكبرات صوت مزدوجة لإخراج الاستريو.

على الجانب الخلفي، يتميز الجهاز بإعداد كاميرا ثنائي، مع مستشعر رئيسي عالي الدقة بدقة 50 ميجابكسل، كما نجد أن اللوحة الخلفية تعرض تصميمًا مميزًا بلمسة تشطيبات نهائية ثنائية اللون، مع جزيرة كاميرا فضية اللون تتناقض مع الخلفية ذات اللون الأزرق، ومزينة بأنماط متموجة جذابة وعصرية تناسب الشباب.

ويدعم Honor Play 50 Plus تقنية شبكات الجيل الخامس 5G، لكن لا توجد معلومات عن المعالج، و تم تأكيد وصول الجهاز مع 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 جيجابايت من مساحة التخزين الأساسية ويحزم بطارية ضخمة تبلغ 6000 مللي أمبير في الساعة. ومن المعروف بالفعل من خلال شهادة 3C أنه سيصل مع دعم الشحن السريع بقوة 35 وات. أما المواصفات الأخرى للهاتف فلم يتم الكشف عنها بعد. 

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هونر Honor تزلزل الأسواق بهذا الهاتف .. تفاصيل

الجدير بالذكر أن هاتف هونر طراز Honor Play 40 Plus الموجود حاليا بالأسواق يحتوي على شاشة عرض نوعها IPS LCD مقاس 6.74 بوصة توفر دقة HD + ومعدل تحديث 90 هرتز. 

تحت الغطاء، يتم تشغيل الهاتف الذكي بواسطة معالج من "ميدياتك" شريحة Dimensity 700، تقترن في عملها مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 6 جيجابايت / 8 جيجابايت، وسعة تخزين 128 جيجابايت، وبطارية بسعة 6000 مللي أمبير في الساعة مع شحن سريع بقدرة 22.5 وات. 

يحتوي الهاتف من فئة هونر بلاي على كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل ونظام كاميرا مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل (الرئيسية) + 2 ميجابكسل (العمق)، و يعمل بنظام تشغيل أندرويد Android 12 المستند إلى واجهة مستخدم  Magic UI ويحتوي على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع.

هونر ذاكرة عشوائية Honor Honor Play 50 Plus Honor Play 40 مواصفات Honor Play 50 Plus

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