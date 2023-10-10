ضربة لمايكروسوفت.. لينوفو تعلن عن فئة جديدة من الكمبيوتر المكتبي بنظام أندرويد

أعلنت شركة لينوفو الصينية متعددة الجنسيات المتخصصة في صناعة الأجهزة الإلكترونية عن خططها طرح أجهزة كمبيوتر مكتبي تعتمد على نظام التشغيل أندرويد للمرة الأولى.

يشكل التحول من نظام التشغيل ويندوز Windows إلى اعتماد خط إنتاج جديد من أندرويد لشركة Lenovo علامة فارقة مهمة ونقطة تحول في تاريخ الشركة وأيضا لنظام التشغيل أندرويد من "جوجل".

ThinkCentre M70a

تتعاون Lenovo مع Esper لإعادة تجهيز جهاز الكمبيوتر المكتبي ThinkCentre M70a ليعمل بنظام الأندرويد، و يعد ThinkCentre M70a جهاز كمبيوتر الكل في واحد (AIO) ومن المتوقع أن يصبح واحدًا من أفضل الأجهزة في فئته.

يحتوي جهاز كمبيوتر ThinkCentre M70a على شاشة تعمل باللمس مقاس 21 بوصة ويعمل بمعالجات من إنتل Intel Core متعددة الفئات (من i3 إلى i9). بينما يعمل M70a حاليًا على نظام التشغيل ويندوز Windows 11، سيتم تشغيل الإصدار المعاد تصميمه على نظام التشغيل Android، خاصة وأن هذا النظام يتمتع بجاذبية عالمية عالية في سوق الهواتف الذكية، وتطوره ووصوله إلى أجهزة الكمبيوتر الشخصية يمكن أن يكون له تداعيات واسعة النطاق.

يعد كمبيوتر طراز HP Chromebase AIO هو أقرب جهاز كمبيوتر يتكامل مع نظام الأندرويد عبر ChromeOS. سيعمل Lenovo ThinkCentre M70a المزود بنظام أندرويد على توسيع قاعدة مؤسسته لاستيعاب العملاء في شركات البيع بالتجزئة والضيافة. يتوفر جهاز M70a بنظام Windows 11 بالفعل على موقع Lenovo الإلكتروني بينما من المتوقع أيضًا إصدار إصدار أندرويد قريبًا.

يبدأ سعر ThinkCentre M70a بسعر 889 دولارًا حاليًا ولن يكون سعر إصدار الأندرويد مختلف كثيرا، نفس النطاقات السعرية، ويتوقع الخبراء في عالم التكنولوجيا أن يوفر إصدار Android ديناميكيات ووظائف موسعة لجهاز ThinkCentre M70a، خاصة وأن هذا النظام التشغيلي يتمتع بالسمعة الطيبة فيما يخص السهولة في التعامل وقدرته على التخلص منال قعيدات لتوفير أداة عمل أكثر تركيزًا وتعاونا مع المستخدم لتعزيز الإنتاجية.

يبدو أن أندرويد خلال الفترة القادمة، سينافس بقوة ومن الممكن أن يتفوق على تجربة مستخدم الويندوز Windows 11 ومن المرجح جدا أن تطرح باقي شركات أجهزة الكمبيوتر أجهزة لاب توب وكمبيوتر مكتبي تعمل بنظام الأندرويد وهي الخطوة التي ستكون ضربة قوية لشركة مايكروسوفت.