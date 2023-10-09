فؤاد عبد الواحد يطرب الجمهور على مسرح أبوبكر سالم بالرياض

في ليلة طربيّة مليئة بالفن والشعر، و بأمسية ختامية إحتفالية لأحداث معرض الكتاب الدولي 2023 في الرياض، أبدع الفنان فؤاد عبد الواحد في نقل كلمات الشاعرة "العالية" الى أحضان الطرب الأصيل، في الأمسية الشعرية الغنائية "أمسية العالية - شموخ العقلا" حيث أطرب بصوته واحساسه وأدائه جميع الحضور من الجمهور بمسرح أبو بكر سالم في بوليفارد رياض سيتي، وقدم مجموعة من الأغنيات من كلمات الشاعرة المحتفل بها، من بينها الأغنيات التي قدمها فؤاد بصوته وهي، الأغنيتين "الزمن" و "إمضي" وهما من ألحان ياسر بوعلي، وأغنية "عصا موسى" من ألحان "سهم".

وشارك في ليلة "العالية - شموخ العقلا" الى جانب فؤاد عبد الواحد كل من الفنانة أصالة، والفنان راشد الفارس والفنان عايض، والفنان ناصر نايف، حيث أعرب عن سعادته بالوقوف اليوم على مسرح أبوبكر سالم في الرياض بالمملكة العربية السعودية محتفلاً ومشاركاً بالليلة الإستثنائية، وقال: "تستحق الشاعرة القديرة شموخ العقلا "العالية" هذه الأمسية الثقافية الشعرية والفنية، وهي من الليالي المميزة خاصة أنها ترافقت ضمن فعاليات معرض الكتاب الدولي في الرياض"، شاكراً دعوة وزارة الثقافة في السعودية والشركة المنظمة للحدث "بنش مارك" على حسن التنظيم والاستقبال.

ألبوم جديد

ومن جهة أخرى، يضع فؤاد عبدالواحد اللمسات الأخيرة على أغنيات ألبومه الجديد الذي سيرى النور قريباً خلال هذا الشهر أكتوبر، والذي يتعاون به مع مجموعة كبيرة من الشعراء ومع ألحان الملحن "عزوف".

أحدث أغاني فؤاد عبد الواحد

في شهر مايو الماضي، طرح الفنان فؤاد عبد الواحد عمل غنائي جديد بعنوان "يشهد الله"، حمل في كلماته وصف مميزاً لمشاعر الإهتمام والعشق، والذي لحنها الملحن "وتـر"، ووزع موسيقاها الموزع الموسيقي "سيروس" وقام بعملية المكس والماسترينج م. جاسم محمد.

أحدث ألبومات فؤاد عبد الواحد

كان أحدث ألبومات فؤاد عبد الواحد الفنية، هو ألبومه "حلم ولا علم" الذي تعاون في أغنياته الأربعة التي تضمنها الألبوم مع الموسيقار طلال من ناحية الألحان، محققاً لكل أغنية منها أكثر من مليون مشاهدة في موقع “يوتيوب”، ليتخطى مجموع المشاهدات للأغنيات الأربعة ما يزيد على أربعة ملايين مشاهدة.

الأغنية الأولى من ألبوم فؤاد عبد الواحد، "حلم ولا علم" التي عُرضت مصورة بطريقة الفيديو كليب مع المخرج ياسر الياسري ومن كلمات الشاعر خالد المريخي، تخطت المليون ومئة مشاهدة.

وحققت الأغنيات الثلاث الأخرى "ارحم مشاعرنا" كلمات طارش قطن مليون مشاهدة، وأغنية "قلبي معك" مليون ومائتين مشاهدة، بينما الأغنية الأخيرة "غن" كلمات الشاعر فهد عافت مليون مشاهدة، والذي قدمها بمشاركة الفنانة البحرينيه ليالي.

حفل فؤاد عبد الواحد

حفل فؤاد عبد الواحد

حفل فؤاد عبد الواحد

حفل فؤاد عبد الواحد

حفل فؤاد عبد الواحد