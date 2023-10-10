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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الأسد.. حظك اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023: احذر المجازفة في العمل

برج الأسد
برج الأسد

برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس)، مواليده مغرمون جدًا بالاهتمام والعشق، من المعروف أن الأسد يميل نحو الأعمال الدرامية ، خاصةً إذا شعروا أنهم لا يحظون بالاهتمام الكافي أو العاطفة التي يشعرون أنهم يستحقونها.

تعرف على توقعات برج الأسد وحظك اليوم الثلاثاء 9 أكتوبر 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني خلال التقرير التالي…


توقعات برج الأسد وحظك اليوم 9/10/2023


ستشعر بعدم الرحة والقلق إذا فكرت في الخروج في الهواء الطلق اليوم ولو للحظة واحدة، ولكن انتبه فهناك العديد من المهام تواجهك وربما تفكر في تأجيلها. هناك شخص ما أنت مهتم به جدا سيطلب مساعدتك وخدمتك، ولكن قد لا ترغب في مساعدة ذلك الشخص.


حظك اليوم برج الاسد على الصعيد المهني

فرصة مهنية غير متوقعة بالنسبة لك اليوم ولكن يجب أن لا تتردد فى انتهاز تلك الفرصة، ولا تجعل التفكير يؤخرك عنها حتى لا تخسر فرصة مربحة، عليك التطوير من نفسك فى كل النواحى فى العمل.

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برج الأسد حظك اليوم عاطفيا

من المتوقع أن شريك حياتك يكون تحت ضغط اليوم بشكل كبير، ولذلك فهو بحاجة إلى تعاطفك وتفاهمك ، ومحاولة إخراجه من الإحباط، ضع فى اعتبارك أنك تحتاج إلى السيطرة على كافة تلك المؤثرات، واعلم أن الحظ سيكون حليفك فى الأيام القادمة.


برج الأسد اليوم صحيا

يجب أن تضع فى اعتبارك أن هنالك الكثير من الأشياء الضرورية الخاصة بصحتك والتى يجب أن تجد حلا لها فى أسرع وقت ممكن، اعلم أن تجاهلك وإهمالك لتلك الأشياء قد يتسبب فى نتائج كارثية فى المستقبل.


برج الأسد وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

احذر كل أنواع المجازفات، قد تصطدم شئونك المهنية بأوضاعك الشخصية، أو تتسرع باستنتاج لن يكون لمصلحتك، فكر جيدًا.

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