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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الدلو.. حظك اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023| تغلب على التجارب المريرة

برج الدلو
برج الدلو

يحاول مولود برج الدلو باستمرار إحداث التغيير فى حياته، فهو متمرد بالفطرة، كما يتميز بأنه سابق عصره ويلهم الآخرين بنهج وطرق حياتية غير التقليدية.

 

برج الدلو في حظك اليوم 1/10/2023
يتسم مولود برج الدلو أيضاً ببعض الصفات، حيث إنه يسعى جاهدًا لتحقيق الصالح العام، كما يمتلك عقلية تجارية مميزة تؤهله ليكون من أفضل رجال الأعمال فى مجاله المهنى.


حظك اليوم برج الدلو مهنيا

تحتاج للتحفيز فى عملك حتى تتطور وتحسن من أدائك المهنى، لكنك تستطيع مع الوقت الحصول على العوامل التى تساعدك على ذلك لرغبتك الشديدة فى تحقيق النجاح.

 

برج الدلو اليوم ماليا

برج الدلو اليوم تواجه بعض التحديات المالية لكن لا تقلق بقليل من الصبر والتخطيط ستتمكن من التغلب عليها ، ركز على وضع الميزانية وإيجاد طرق لتوفير المال ، ولا تخف من طلب المشورة من خبير مالي إذا لزم الأمر ، بقليل من الجهد ستعود إلى المسار الصحيح في لمح البصر.

 

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

سوف تكون خالى الذهن وتبحث عن الحب والحنان دون رؤية وردية، فلا تدع التجارب المريرة الماضية تؤثر عليك، لكن إذا كنت خائفا تخطى الأمر بهدوء.

 

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد الصحي

الأيام الماضية أعطيت لصحة المقربين منك أولوية على صحتك، أما اليوم فتعزز من مستوى صحتك ولياقتك البدنية كما لديك فرصة لتدريب الكثير من الناس.

برج الدلو وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :

عليك أن تدرك أهمية أن تكون قادرًا على فتح قلبك وعقلك من أجل التعامل بنجاح مع الصعوبات الحالية حتى تستطيع تخطى هذه المرحلة وتحقق النجاح الذى تحلم به

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