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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ قانون جنائي: من يقوم بالتزوير يعاقب بالسجن المشدد

صدى البلد

علق مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي، على ضبط أشخاص يقومون بتزوير توكيلات لأحمد طنطاوي للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

 

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وقال مصطفى السعداوي في مداخلة هاتفية  مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :"  القانون الجنائي المصري  مظهر من مظاهر سيادة الدولة ".

 

وأضاف مصطفى السعداوي:"  إذا اخطأ شخص لا أعصمه من المسؤولية الجنائية أيا ما تكون صفة المتورط ".

 

وتابع مصطفى السعداوي:"  المشرع المصري فرض عقوبة السجن والسجن المشدد لمن يقوم بتزوير المحررات الرسمية ومنها توكيلات الترشح للانتخابات الرئاسية ".

 

واكمل مصطفى السعداوي:" إذا قام احد المرشحين بتزوير التوكيلات مع آخرين يكون عليه مسؤولية جنائية ويتم اتهامه بجريمة التزوير في المحررات الرسمية، والقانون المصري وفر حماية كبيرة لاي ورقة رسمية".

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