أستاذ قانون جنائي: من يقوم بالتزوير يعاقب بالسجن المشدد

علق مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي، على ضبط أشخاص يقومون بتزوير توكيلات لأحمد طنطاوي للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال مصطفى السعداوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" القانون الجنائي المصري مظهر من مظاهر سيادة الدولة ".

وأضاف مصطفى السعداوي:" إذا اخطأ شخص لا أعصمه من المسؤولية الجنائية أيا ما تكون صفة المتورط ".

وتابع مصطفى السعداوي:" المشرع المصري فرض عقوبة السجن والسجن المشدد لمن يقوم بتزوير المحررات الرسمية ومنها توكيلات الترشح للانتخابات الرئاسية ".

واكمل مصطفى السعداوي:" إذا قام احد المرشحين بتزوير التوكيلات مع آخرين يكون عليه مسؤولية جنائية ويتم اتهامه بجريمة التزوير في المحررات الرسمية، والقانون المصري وفر حماية كبيرة لاي ورقة رسمية".