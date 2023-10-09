التيار الإصلاحي الحر يستنكر واقعة تزوير توكيلات ترشح طنطاوي.. ويطالبه بالاعتذار

استنكر التيار الإصلاحي الحر بأشد العبارات واقعة تزوير توكيلات تأييد المرشح المحتمل أحمد طنطاوي، والتي أعلن عنها مصدر أمني اليوم.

ويرفض التيار بشكل قاطع مثل تلك التصرفات التي تسيء إلى ذلك العرس الديمقراطي ويطالب المرشح المحتمل بالاعتذار رسميا عن تلك الممارسات.

ويؤكد التيار بأن مثل تلك التجاوزات غير مقبولة من أي مواطن، فكيف بمرشح محتمل يقدم نفسه للجماهير كمرشح رئاسي، ويدعو التيار المرشح أحمد طنطاوي أن يستكمل توكيلاته بالطرق المشروعة وأن يتجنب الوقوع في تلك الجرائم بدلا من تركيزه على إطلاق الأكاذيب وتعكير صفو العملية الانتخابية.