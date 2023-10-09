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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد فشل التزوير.. مصادر: طنطاوي يبث خطابا تحريضيا للتظاهر في الشوارع

احمد طنطاوي
احمد طنطاوي

كشفت مصادر خاصة ظهور المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية أحمد طنطاوي على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لكي يلقي كلمة مسجلة للمواطنين.

 الدعوة للتظاهر فى الشوارع

وأوضحت المصادر، أن الكلمة سوف تشتمل على الدعوة للتظاهر فى الشوارع والتحريض ضد الدولة المصرية وسوف يكون هذا الخطاب تحريضي فى المقام الاول بتوجيهات من الجماعة الارهابية.

وبحسب المعلومات فإن دعوة الطنطاوى لأنصاره بالتظاهر تأتى بناء على التوجيهات الصادرة له من جماعة الإخوان الإرهابية بعد فشله خلال الأيام الماضية في جمع توكيلات من المواطنين بمحافظات مصر.

وأكدت المصادر أن  قيادات جماعة الإخوان المتواصلين مع طنطاوى وجهوا له العتاب واللوم الشديد على الفشل في جمع التوكيلات رغم كل وسائل الدعم التي التي وفروها له في الداخل والخارج الشهور الماضية.

وبحسب المصادر، فإن دعوة طنطاوى للتظاهر تأتى كمحاولة للتغطية على الأزمة الكبرى التي ورط فيها نفسه، وأعضاء من جمع توكيلات مزورة في المحافظات؛ ما ترتب على ذلك قيام الأجهزة الأمنية بالقبض على عدد من أنصار حملته وبحوزتهم التوكيلات المزورة.

اعتراف بالتزوير التوكيلات

نشر أحد أقارب أحمد الطنطاوي، ويدعى "عماد الطنطاوي"، على صفحته الشخصية على فيس بوك، رسالة نقلها عن اللجنة المركزية لحملة أحمد طنطاوي تطالب أنصارها بوقف تحرير تلك التوكيلات المزورة.

وكتب "بناء على تعليمات اللجنة المركزية وحرصا على سلامة حضراتكم برجاء إيقاب طباعة وتحرير وتداول التوكيلات الفرعية".

وكان مصدر أمنى، قد كشف عن أنه بتاريخ اليوم تم ضبط عدد ( 8 ) أشخاص بمحافظات (الإسكندرية ، الجيزة ، الفيوم ، السويس ) أثناء قيامهم بتحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للإنتخابات الرئاسية، ووضعهم توقيعات عليها للإدعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقارى، وعثر بحوزتهم على إجمالى عدد (596 ) نسخة من التوكيلات المزورة (خالية البيانات).

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