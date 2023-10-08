برلمانية: أحمد طنطاوي يسعى في الأرض فسادًا ويجب محاكمته| فيديو

قالت الدكتورة عبلة الألفي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، والمشرف العام على المبادرة الرئاسية “الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية”، إن هناك ضغطًا على الدولة المصرية، وهذا واضح من تخفيض التصنيف الائتماني لمصر قبل الانتخابات الرئاسية، وفي نفس الوقت يصدر بيان للبرلمان الأوروبي يدين التضييق على المرشح المحتمل أحمد طنطاوي، معقبة: "لا يوجد تضييق على أحمد طنطاوي، وهو موجود ويسعى في الأرض فسادًا مثلما يشاء".

وأضافت "الألفي"، خلال حوارها مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن هناك تصريحًا لأحمد الطنطاوي يتحدث فيه بصورة غير جيدة، معقبًا: "هناك ضرورة لمحاكمة أحمد طنطاوي على تصريحاته في حملته الانتخابية".

وأوضحت أن العالم أجمع أشاد بمشروع "حياة كريمة" لأنه أفضل مشروع للتنمية الاجتماعية في العالم، مشيرة إلى أن "حياة كريمة" يخدم 60 مليون مصري في وقت واحد، ويعمل على تطوير البنية التحتية، وتنمية الإنسان في نفس الوقت، لافتة إلى أن حياة كريمة تنمي المجتمع بالكامل سواء الحجر أو الإنسان.



صحة البرلمان: 85% من قدرات الإنسان تتكون في أول 1000 يوم في حياته

قالت الدكتورة عبلة الألفي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، والمشرف العام على المبادرة الرئاسية “الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية”، إن مبادرة الـ1000 يوم الذهبية تضمن أول 1000 يوم في حياة الطفل، لافتة إلى أن هذه الأيام مسئولة عن 85% من قدرات الإنسان الذهنية والجسمانية والعقلية والمجتمعية.

وأضافت "الألفي"، خلال حوارها مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن 11% من الشعب المصري فقط هم من يعلمون أهمية أول 1000 يوم في حياة الطفل، مشيرة إلى أن هذه المدة من الضروري أن تشهد رعاية من حيث التغذية، والتربية الإيجابية.

ولفتت إلى أن هناك مشكلة في زيادة حالات الولادة القيصرية والرعاية الأولية، ولذلك تم إطلاق مبادرة الـ1000 يوم من أجل رفع معدلات الولادة الطبيعية ورعاية حديثي الولادة، ورفع وعي الناس بكيفية التربية الإيجابية للأبناء.