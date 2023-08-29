عبلة الألفي: مبادرة الألف يوم الذهبية تستهدف تقديم الدعم الطبي للسيدات الحوامل

قالت عبلة الألفي، المشرف العام على المبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية" لـ تنمية الأسرة المصرية، إن المبادرة تستهدف تقديم الدعم الطبي، ومتابعة السيدات الحوامل وأهمية تناول الأدوية المناسبة طوال فترة الحمل من مركبات الحديد وحمض الفوليك الذي يحمي الأطفال من خطر الإصابة بأى إعاقات.

وأضافت “الألفي”، خلال حوارها ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن مقدم المشورة الطبية يقدم العديد من النصائح للزوج والزوجة، من قبل الزواج وحتى الحمل والولادة، ميرة إلى أن الإحصائات الأخيرة أوضحت أن نسبة الأنيميا لدى السيدات الحوامل تصل إلى 47% فقط.



ونوهت بأن نقص الأنيميا يؤثر على الجنين وتكوين المخ لديه، لأن الجنين يتغذى على الحديد، مما يساهم على تكوين المخ، تجنبا لحدوث إعاقات في المخ والجهاز الدوري للمخ.

