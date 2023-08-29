تفاصيل المبادرة الرئاسية «الألف يوم الذهبية» لتنمية الأسرة المصرية.. المشرف العام يوضح

قالت عبلة الألفي، المشرف العام على المبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية" لـتنمية الأسرة المصرية، إن الألف يوم تمثل فترة الحمل لدى الأم والسنتين الأولى من عمر الطفل، متابعة: “تلك الفترة مسئولة عن تكوين 85% من قدرات الإنسان”.

وأضافت “الألفي”، خلال حوارها ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن الـ 1000 يوم مسئولة عن تنمية وتكوين قدرات الأطفال بشكل كبير، متابعة: “المبادرة تهتم بصحة المرأة والطفل، من خلال التغذية الصحيحة والتربية الإيجابية والابتعاد عن الآفات المجتمعية”.

وتابعت: “ابتكرنا وظيفة جديدة تسمى مقدم المشورة الأسرية، وهو شخص مدرب على برنامج معتمد عالميا، لتقديم الخدمات الطبية والصحية للطفل والأسرة المصرية”.

وأكملت: “مقدم المشورة الطبية يقدم العديد من النصائح للزوج والزوجة، من قبل الزواج وحتى الحمل والولادة”، مشيرة إلى أن الإحصائيات الأخيرة أوضحت أن نسبة الأنيميا لدى السيدات الحوامل تصل إلى 47% فقط.