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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ جنوب سيناء يكرم أوائل الثانوية العامة والازهرية خلال أمسية " الاسرة المصرية

فودة خلال امسية
فودة خلال امسية الاسرة المصرية.

نظمت محافظة جنوب سيناء، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة أمسية الأسرة المصرية على مسرح مقصد العائلة بطور سيناء، حيث شهد اللواء خالد فوده الاحتفالية وقام بتكريم الطلاب المتفوقين في الشهادة الثانوية العامة، والأزهرية، والدبلومات الفنية.


وأحيا الحفل فرقة تلقائيين أطفال طور سيناء، بقيادة الفنان علي عبد الفتاح، والشاعر الصغير علي حسن، وفرقة جنوب سيناء الاستعراضية بقيادة المخرج جمال مهران، كما استمع المحافظ لعدد من المواهب من أهالي مدينة طور سيناء مشيدا بتلك المواهب ووجه بضرورة رعايتهم وضمهم لفرق الثقافة بالمحافظة.


وكرم محافظ جنوب سيناء، أوائل الشهادات الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية من أبناء المحافظة الحاصلين على مراكز متقدمة على مستوى المحافظة للعام الدراسي 2022 /2023، وقدم المحافظ التهنئة للطلاب الأوائل وأسرهم ، ومؤكدًا لهم على تقديم كافة أوجه الدعم لاستمرار تفوقهم في المراحل الجامعية.

كما قام محافظ جنوب سيناء بتكريم بعض خريجي الجامعات الحاصلين علي تقديرات عالية ومراكز متقدمة محققين أعلى درجات التفوق من الحاصلين علي منح من محافظة جنوب سيناء..


وأكد المحافظ أنه حريص على دعم طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية بالمحافظة بالعديد من المنح بالجامعات الخاصة، بينهم منح مجانية، ومنح بنسبة تخفيض تصل إلى 50%، إضافة إلى دعم الطلاب من الأسر الأولى بالرعاية والأيتام خلال استكمال دراستهم الجامعية.


وسلم “فودة” الطلاب الأوائل شهادات تقدير ومكافآت مالية، تقديراً لتفوقهم وتميزهم العلمي وتشجيعهم على مواصلة مسيرة التعليم، معرباً عن سعادته وفخره بتفوق أبنائه الطلاب ومشيراً إلى أن جنوب سيناء أصبحت تحتل الريادة والصدارة بين محافظات الجمهورية في تحقيق مراكز متقدمة في تفوق أبنائها، مقدماً شكره وتقديره لأولياء الأمور على ما قدموه من جهد ورعايتهم الكاملة في تشجيع أبنائهم على التفوق وتوفير سبل الدعم وتهيئة المناخ المناسب لأبنائهم.


وقرر محافظ جنوب سيناء، أيضًا مكافأة فرقة تلقائيين أطفال طور سيناء، مؤكدة على دعمه المستمر لأبناء المحافظة الموهوبين في كافة المجالات.

كما كرم المحافظ  خلال الاحتفالية وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ووكيل الأزهر الشريف وكذا عددا من مديري المدارس والمعاهد الأزهرية الذين حققوا هذا العام الدراسي نسب عالية في تفوق طلبتهم.

كما قام “فودة” بتفقد معرض المجلس القومي للمرأة المقام علي هامش الاحتفالية، للمشغولات البدوية ومنتجات مديرية الزراعة مثل الزيتون وزيت الزيتون والعسل، مشيدا بالمعروضات

حضر الاحتفالية اللواء أحمد الإسكندراني سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير المساعد، ومبروك الغمريني، رئيس مدينة الطور، والدكتورة نهى الحسيني مقرر المجلس القومي للمراة بجنوب سيناء ومحمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم، والشيخ سعيد خضر، مدير عام منطقة جنوب سيناء الأزهرية، والنائب حميد ابوبريك عضو مجلس النواب، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة، ولفيف من المواطنين وأولياء أمور الطلاب

فودة

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فودة يكرم جنوب سيناء الثانوية اعام

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