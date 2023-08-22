بالفرشة والألوان..فنانة سيناوية تعلم الأطفال الرسم علي شواطئ الطور |شاهد

ياسمين خاطر رسامة سيناوية ومعلمة مولعة بالرسم والألوان وتعليم الأطفال الرسم في سن مبكرة وخصصت الرسامة ياسمين خاطر يوميا لتعليم الاطفال الرسم علي شاطئ البحر بطور سيناء وتوزيع الجوائز عليهم .

ونظمت الرسامة ياسمين خاطر مبادرة لتعليم الاطفال الرسم بالمجان ووزعت عليهم الالوان و كراسات الرسم ..والتف حولها الاطفال في شاطئ القمر لرسم معالم جنوب سيناء من بحر وجبل وقمر .

وقالت خاطر إن الشواطئ أكبر تجمع للاطفال خلال الصيف ولذلك لابد من إقامة الأنشطة لهم علي الشاطئ في المدن الساحلية من أجل جذبهم لممارسة الفنون وتعليمهم قيم جمالية مشيرة إلي أن الأطفال يعبرون عن ما بداخلهم بالرسم علاوة علي أن الرسم يعلمهم الحفاظ علي البيئة و النظافة ومساعدة المجتمع في أعمال التجميل للاماكن التي يعيشون فيها .

واضافت خاطر انها نظمت ايضا معرضا لرسومات الاطفال و نال اعجاب أهالي طور سيناء مشيرة إلي أن الرسم في سن مبكرة للاطفال يبني شخصية متزنة تدرك القيم الجمالية .

وأشارت خاطر انها سوف تقوم بعمل مسابقات للاطفال لرسومات عن معالم جنوب سيناء ومسابقات اخري لتجميل الشواطئ والاحياء وللحفاظ علي البيئة .



رسامة سيناوية تعلم الاطفال الرسم الشاطئ

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