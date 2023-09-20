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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

النائبة عبلة الألفي: جلسات الحوار الوطني طرحت منظورا جديدا للأزمة السكانية

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قالت عبلة الألفي عضو مجلس النواب، إن جلسات الحوار الوطني ناقشت القضية السكانية والزيادة السكانية من منظور جديد ومختلف.

وأضافت عضو مجلس النواب، خلال لقاء على قناة إكسترا لايف على هامش جلسات الحوار الوطني: «زمان كنا كل ما نتكلم عن القضية السكانية نتكلم على تنظيم الأسرة وضرورة أن تحرص كل أسرة على تخفض عدد المواليد، ولكن لم يعد تنظيم الأسرة يخص العدد فقط، ولكنه أصبح يشمل الارتقاء بالخصائص السكانية باعتباره المنظور الأهم».

 

وتابعت «الألفي» أن جلسات الحوار الوطني تعرضت لمناقشة الارتقاء بالخصائص السكانية، واستراتيجية بناء الإنشاء، مضيفة أن هذا الأمر يستدعى التعامل مع مرحلة الطفولة المبكرة بطرق جديدة ومبتكرة، لأنها واحدة من أهم المراحل في حياة الإنسان، باعتبارها المرحلة التي تشهد تشكل القدرات، كما أن العلم ثبت أنها مسئولة عن 85% من قدرات الإنسان.

وعن سبب توجه الدولة لتخفيض عدد السكان، أوضحت " مصر عايزة تخفض عدد السكان لأن فيه علاقة عددية بين النمو العددي والنمو الاقتصادي".
 

الحوار الوطني عبلة الألفي مجلس النواب الزيادة السكانية مصر

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