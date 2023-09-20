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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نائب بـ«الشيوخ»: أجواء الحوار الوطني تدعونا لتوجيه الشكر إلى الرئيس السيسي

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، إن أجواء الحوار الوطني تدعونا لنوجه الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعوته لهذا الحوار، موضحا أن جميع المناقشات داخل أروقة الحوار الوطني تدور بمنتهى الحرية، وليست هناك خطوط حمراء، والجميع يأخذ مساحته، حيث كانت مساحات الاتفاق بين كل القوى أكبر بكثير من الاختلاف.

وأضاف خلال لقائه على قناة «إكسترا لايف» على هامش جلسات الحوار الوطني، أن الإدارة المحلية وسيط ما بين الحكومة المركزية والمواطن في تقديم الخدمة، وبالتالي فإنها تكتسب أهمية كبيرة منذ بداية استيقاظ المواطن ومباشرة حياته واستخدام المياه والكهرباء والصرف الصحي وغيرها من الخدمات.

وواضل حديثه: «كلنا نعلم أنه منذ 2008 وحتى اللحظة لا توجد مجالس شعبية محلية، وخلال جلسات سابقة داخل الحوار الوطني، انتهينا من المناقشات التي تخص المجالس الشعبية المحلية، وطريقة الانتخاب، وآليات الانتخاب، والرقابة، وممارسة الرقابة، والاختصاصات، وخلال الجلسة التالية، انتقلنا إلى الحديث عن الجهاز التنفيذي».
 

الحوار الوطني الرئيس عبد الفتاح السيسي عصام هلال السيسي مجلس الشيوخ

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