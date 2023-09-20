برلماني: جميع الأحزاب شهدت أن تجربة الحوار الوطني فريدة.. ومساحة الديمقراطية غير مسبوقة|فيديو

أكد طلعت عبد القوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الأحزاب السياسية عددها أكثر من 65 حزبًا سياسيًا، مضيفاً أن جميع الأحزاب شهدت أن تجربة الحوار الوطني فريدة ومساحة الديمقراطية غير مسبوقة.

الرئيس السيسي أعلن أنه وجّه الحكومة للتعامل مع كل ما يصدر عن الحوار الوطني

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن جميع القضايا والموضوعات في الحوار الوطني تمت مناقشتها بكل شفافية، وكان هناك نوع من الرأي والرأي الآخر، مؤكداً أن الجميع يحترم بعضه لأن طاولة الحوار الوطني هي الوحيدة التي يتناقش بها الأحزاب.

وأشار عضو مجلس أمناء الحوار الوطني إلى أن الرئيس السيسي أعلن أنه وجّه الحكومة للتعامل مع كل ما يُصدر عن الحوار الوطني، وكل هذا نتائج على الواقع، لافتًا إلى أن الجميع استفاد من لغة الحوار والرأي الآخر .