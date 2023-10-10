جامعة بني سويف تشارك في فعاليات المرحلة الثانية من تدريب سفراء التميز

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، مشاركة الجامعة في فعاليات المرحلة الثانية من تدريب سفراء التميز لجائزة تكافؤ الفرص و تمكين المرأة، والذي أطلقته جائزة مصر للتميز الحكومي بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمجلس القومي للمرأة، وذلك تحت إشراف الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

حيث شارك في التدريب الدكتورة غادة عاطف مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة والأستاذة ألفت الشريف مدير وحدة خدمة متحدي الإعاقة .

من جانبه، أوضح رئيس الجامعة، أن التدريب يستهدف تعزيز وخلق بيئة عمل في المؤسسات الحكومية ملائمة وآمنة للنساء وذوي الهمم، وتضمن المساواة في الحصول على الفرص والوصول إلى الموارد والخدمات دون تمييز لكافة الفئات، وذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، واتساقا مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة.