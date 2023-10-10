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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة بني سويف تشارك في فعاليات المرحلة الثانية من تدريب سفراء التميز

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، مشاركة الجامعة في فعاليات المرحلة الثانية من تدريب سفراء التميز لجائزة تكافؤ الفرص و تمكين المرأة، والذي أطلقته جائزة مصر للتميز الحكومي بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمجلس القومي للمرأة، وذلك تحت إشراف الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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حيث شارك في التدريب الدكتورة غادة عاطف مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة والأستاذة ألفت الشريف مدير وحدة خدمة متحدي الإعاقة .

من جانبه، أوضح رئيس الجامعة،  أن التدريب يستهدف تعزيز وخلق بيئة عمل في المؤسسات الحكومية ملائمة وآمنة للنساء وذوي الهمم، وتضمن المساواة في الحصول على الفرص والوصول إلى الموارد والخدمات دون تمييز لكافة الفئات،  وذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، واتساقا مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة.

 

الاستراتيجية الوطنية الإسكان الاجتماعي الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيس المجلس القومى للمرأة المؤسسات الحكومية القومي للمرأ الفتاح السيسي خدمة المجتمع وتنمية البيئة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي و مشروعات حياة كريمة

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