المراكز التكنولوجية بالأقصر تنتشر في كافة المدن وسيارة متنقلة لكل المناطق

تشهد محافظة الأقصر طفرة في تقديم الخدمات التكنولوجية من خلال 7 مراكز تكنولوجية منتشرة في كافة مدن المحافظة تقدم كافة الخدمات لنحو مليون و300 الف نسمة هم سكان محافظة الأقصر.



المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر أشار إلي تنفيذ خطة لتطوير هذه المراكز التي تم إنشاؤها في مدن الأقصر واسنا وارمنت والقرنة والزينية والبياضة والطود وذلك استكمالاً للخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطن المصرى، لتوفير كافة سبل الراحة له، بالإضافة إلى مواكبة عصر التطور التكنولوجى وسياسة التحول الرقمى حيث تهدف المراكز الي تخفيف العبء عن المواطنين وتقليل التكدس في أماكن تقديم الخدمات الحكومية، وتسعى الدولة ممثلة في وزارات التنمية المحلية والتخطيط لتسهيل الحصول على الخدمات بصورة لائقة لتحقيق رضاء المواطن والمساهمة في سرعة إنجاز المعاملات الحكومية وتقديم خدمات راقية للمواطنين.



أكد سيد إسماعيل رئيس لجنة متابعة المراكز التكنولوجية بمحافظة الأقصر أن المراكز التكنولوجية تقدم أكثر من 140 خدمة متنوعة أبرزها في مجال تراخيص البناء والمحلات وتوصيل المرافق والتصالح وخدمات المحليات لافتا الي ان محافظة الأقصر يوجد بها بجانب عدد 7 مراكز تكنولوجية سيارة متنقلة لتقديم كافة خدمات المركز التكنولوجي دون الحاجة إلى توجه المواطنين للمركز التكنولوجي بالمركز أو المدينة.



وكشفت حنان عبد الرحيم مدير المراكز التكنولوجية بالأقصر عن حجم الإنجاز في التعامل مع عدد كبير من الطلبات التي تم تقديمها من خلال المراكز التكنولوجية بالمحافظة حيث تم التعامل مع ما يزيد عن 190 الف و493 معاملة من بداية عام 2019 وحتي اكتوبر 2023 منهم 154 الف و569 معاملة وطلب تم انجازهم والانتهاء منهم بنسبة 100% و18 الف و500 معاملة قيد الإجراء واستكمال الدورة المستندية بالإضافة الي نحو 246 معاملة تمت من خلال سيارة الخدمات المتنقلة التي تجوب مختلف المناطق بمحافظة الأقصر مضيفة ان المراكز التكنولوجية ساهمت في تقديم خدمة أفضل وأسرع وأدق فى وقت قياسى دون روتين أو عراقيل وتم تطوير وميكنة الخدمات، لفصل مقدم الخدمة عن طالبها.