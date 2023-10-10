برلماني: القضاء على فيروس سي يؤكد نجاح المنظومة الصحية في مصر

قال النائب أحمد محمد دياب، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تسليم منظمة الصحة العالمية للرئيس عبد الفتاح السيسي، شهادة المستوى الذهبي على مسار القضاء على فيروس "سي" في مصر، وأنها أصبحت الدولة الأولى في العالم التي تحصل على هذا الإشهاد، بعد تحقيقها في زمن قياسي، شهادة عالمية تدعو للفخر، وتؤكد نجاح منظومة الصحة في مصر، بعد التطور الكبير الذي شهدته في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف "دياب" في تصريحات صحفية له اليوم، أنه خلال السنوات الأخيرة، وبالتحديد منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم مصر، شهد قطاع الصحة تطورًا كبيرًا وسريعًا، وظهر ذلك على أرض الواقع في وقت قصير، مما يؤكد حجم الجهود الكبيرة المبذولة للنهوض بهذا القطاع الهام.

وأوضح عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن القيادة السياسية الحكيمة توجه دائمًا وبصفة مستمرة بالاهتمام بقطاع الصحة، للارتقاء بصحة وحياة المواطن المصري، مضيفًا: "اهتمام غير مسبوق في تاريخ مصر، يؤكد مدى حرص الرئيس السيسي على الحفاظ على صحة المواطن المصري".

واختتم النائب أحمد محمد دياب: "إن المبادرات الرئاسية لعبت دورًا كبيرًا في الإرتقاء بمنظومة الصحة في مصر، لاسيما مبادرة 100 مليون صحة التي استفاد منها ملايين المصريين في كافة محافظات الجمهورية".