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الدكتورة قالت لي ازاي مموتش .. ١٠ معلومات صادمة عن مرض كريم عبد العزيز

معلومات لا تعرفها
معلومات لا تعرفها عن مرض كريم عبد العزيز  

أعلن الفنان كريم عبد العزيز خلال لقائه في برنامج sold out، المُذاع على منصة watch it، مع الإعلامي محمود سعد، أنه مصاب بـ 9 جلطات في الرئة، وتلقي من الطبيبة نصائح حتى يقي نفسه من الوفاه.

 

 

معلومات لا تعرفها عن مرض كريم عبد العزيز

 

 

وتعد جلطة الرئة من أنواع الجلطات قليلة الحدوث لكنها قد تسبب الوفاة في حال عدم علاجها بشكل سريع وفعال، وغالبا ما تنتقل الجلطة من الساق للرئة أو تتكون في الاوردة العميقة للشخص المصاب.

 

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 وعند حدوث الإصابة بجلطات الرئة، فإن الجلطات تمنع تدفق الدم للرئتين ما يهدد حياة الانسان، يشير موقع Thrombosisadviser الطبي لجملة من الاعراض المصاحبة لجلطة الرئة، وتشمل :

•   ضيق التنفس.

•    التنفس السريع.

•    ألم في الصدر يزداد سوءا عند التنفس.

•    تسارع ضربات القلب.

•    السعال المصحوب بالدم.

•    الإعماء.

•    ضغط الدم المنخفض.

•    الحمى.

 

 

وهناك العديد من العوامل التي تزيد من الإصابة بجلطة الرئة، ومن أهمها :

•    في حال وجود تخثر بالوريد العميق، ما يسبب جلطة دموية في الاوردة العميقة للساقين وتسافر إلى الرئتين.

•    في حال حدوث جلطة رئة من قبل.

•    في حال الإصابة بمرض السرطان.

•    في حال إجراء عملية جراحية أو حجز بالمستشفى وعدم القيام بأي نشاط لفترة طويلة.

•    الحمل.

•    التقدم بالسن.

•    تناول بعض الأدوية مثل موانع الحمل الهرمونية المدمجة أو العلاج بالهرمونات البديلة.

•    السمنة وزيادة الوزن.

•    الإصابة بأمراض القلب والأمراض الإلتهابية أو أمراض الجهاز التنفسي.

•    الدوالي.

•    إضطراب تخثر الدم.

 

جلطات في الرئة

 

وتتوفر لجلطة الرئة أنواع مختلفة من العلاجات وذلك حسب الحالة الصحية للمريض ومدى خطورة الجلطة، ومنها العلاج الفوري في حال كانت جلطة الرئة مهددة للحياة، ويعتمد العلاج على وقت بدء الأعراض ومتى يمكن الوصول للعلاج.

 

وعند تشخيص الإصابة بجلطة الرئة مبكرا، يتم اللجوء إلى العلاجات الداعمة،  وتتضمن الدعم التنفسي كعلاج الأكسجين عالي التدفق والعلاجات الديناميكية، مثل : السوائل الوريدية، وقابضات الأوعية للمساعدة على إعادة ضغط الدم للمستوى الصحي.

 

وهناك أدوية سريعة المفعول تتعامل مع الجلطة، لحل مشكلة تجلط الدم بسرعة، وتكسرها من خلال تنشيط البلازمينوجين وهي المادة غير النشطة في إنزيم الدم، ويمكن تناول مضادات التجلط أيضا التي تمنع تشكل الجلطة بسهولة.

 

وبعض المرضى ممن يعانون من جلطة الرئة الخطيرة، يصبحون غير قادرين على تلقي العلاجات التقليدية بسبب وجود حالات طبية أخرى. وفي هذه الحالات، يتم إجراء استئصال جراحي للجلطة الدموية والتعامل مع الإنسداد الرئوي سريعا.

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