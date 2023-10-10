خلال تنفيذ محاكاة المناورة مصر 9.. الغضبان يتفقد مخيم الإيواء العاجل بميناء بورسعيد

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الثلاثاء، مخيم الإيواء العاجل للحالات المتضررة في حالة وقوع كارثة أو أزمة، و الذي أقيم بميناء بورسعيد باب 1 السياحي، في إطار تنفيذ محاكاة عملية حول إنقاذ طاقم وركاب عبارة تعرضت للغرق قبالة شواطئ مدينه بورسعيد ، ضمن فعاليات المناورة العسكرية ( مصر 9) .

وذلك عقب إجراء بيان عملي بواسطة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بالديوان العام حول تلقي بلاغ من مركز البحث والإنقاذ بحدوث أزمة « غرق عبارة».

جاء ذلك برفقة المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام ، و العميد باسم سعيد المشرف على الشبكة الوطنية ، والمستشار العسكري لمحافظة بورسعيد العميد أحمد عبد الجواد و العميد أحمد حنفي ممثل هيئة البحث والانقاذ، و الجهات العسكرية والأمنية والتنفيذية المشاركة في تنفيذ المناورة .

خلال فعاليات تنفيذ محاكاة المناورة ( مصر 9 ) الغضبان يتفقد مخيم الإيواء IMG-20231010-WA0019 IMG-20231010-WA0030 IMG-20231010-WA0012 IMG-20231010-WA0014 IMG-20231010-WA0016 IMG-20231010-WA0026 IMG-20231010-WA0015 IMG-20231010-WA0032 IMG-20231010-WA0024 IMG-20231010-WA0018 IMG-20231010-WA0017 IMG-20231010-WA0029 IMG-20231010-WA0028 IMG-20231010-WA0013 IMG-20231010-WA0020 IMG-20231010-WA0031 IMG-20231010-WA0027 IMG-20231010-WA0025 IMG-20231010-WA0033 IMG-20231010-WA0023

وتفقد "محافظ بورسعيد " أقسام المخيم والذى يضم المخيمات المجهزة لسرعة احتواء الموقف و اسعاف المصابين و الضحايا، و تواجد (نقاط طبية - واسعاف و خيام إدارية وخدمية، مجهزة على أعلى مستوى.

كما شهد "محافظ بورسعيد " استعراض نموذج محاكاة لكيفية التعامل السريع مع المصابين جراء الحادث، وتقديم الرعاية الصحية الأولية لهم و تدخل سيارات الإسعاف لنقلهم إلى أقرب مستشفى، مع التنسيق الكامل بين الجهات الطبية والخدمية.

وأشاد "محافظ بورسعيد " بالمستوى المتميز للمخيم لرعاية المتضررين في حالة حدوث أي أزمة وتقديم كل سبل الرعاية الصحية لهم، والعمل على تهيئة الجو النفسي للمتضررين والخروج من الحالة النفسية السيئة التي مروا بها، أثناء وقوع الحادث .

كما شهد محافظ بورسعيد تجربة عملية لعملية سحب وإزالة ٱثار «بقعة زيتية» بميناء بورسعيد في الواقع، وكيفية تعامل الجهات المعنية مع الحدث لاحتواء الازمة في أقل وقت ممكن.

وتهدف التجربة لمتابعة الجاهزية والتنسيق الكامل بين كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالدولة لمواجهة المخاطر، والتدخل السريع لإنقاذ المصابين وإنتشال الضحايا وتقديم الدعم الطبى والإدارى لهم، و تأتى التجربة (مصر9) تأكيداً على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإطمئنان على مدى سرعة الاستجابة والتنسيق بين كافة مؤسسات الدولة لمواجهة كافة المخاطر والأزمات التى قد تؤثر على أمن وسلامة المواطنين .