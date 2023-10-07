على متنها 3428 سائحا.. الجوهرة النرويجية العملاقة ترسو بميناء بورسعيد السياحى| شاهد

استقبل ميناء بورسعيد السياحي التابع للمنطقة الاقتصادية، السفينة السياحية العملاقة NORWEGIAN GEM جوهرة النرويج التى ترفع علم الباهامس القادمة من ميناء الإسكندرية، وعلى متنها 2399 سائحا و1029 من طاقم البحارة من جنسيات مختلفة، وذلك فى ظل حركة النشاط السياحى الذى يشهده ميناء بورسعيد.

هذا وسيتم تنظيم رحلات سريعة إلى مدينة القاهرة لزيارة المعالم السياحية والأثرية فى إطار سياحة اليوم الواحد ورحلات داخلية بمدينة بورسعيد لطاقم البحارة.

ومن المقرر أن تغادر السفينة الميناء مساء اليوم فور عودة السائحين مستكملة رحلتها البحرية فى حوض البحر المتوسط.

على متنها3428 سائح الجوهرة النرويجية العملاقة ترسو بميناء بورسعيد السياحى IMG-20231007-WA0031 IMG-20231007-WA0029 IMG-20231007-WA0025 IMG-20231007-WA0026 IMG-20231007-WA0024 IMG-20231007-WA0022 IMG-20231007-WA0028 IMG-20231007-WA0030 IMG-20231007-WA0027 IMG-20231007-WA0020 IMG-20231007-WA0023 IMG-20231007-WA0021

وكان ميناء بورسعيد السياحى شهد نشاطا ملحوظا فى حركة السفن السياحية خلال الأيام الماضية، فقد استقبل اليخت السياحى GENESIS وعلى متنه 20 راكبا، والسفينة السياحية NAUTTICA وعلى متنها أكثر من ألف راكب، والسفينة SH. DIANA وعلى متنها 185 سائحا، ما يعكس ثقة التوكيلات الملاحية والخطوط السياحية فى موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وتعتبر السفينة NORWEGIAN GEM واحدة من أشهر السفن السياحية التى تجوب العالم فى رحلات بحرية منتظمة بين موانئ العالم، تم بناؤها فى عام 2006 من قبل شركة بناء السفن الألمانية MEYER WERFT بتكلفة بلغت 700مليون دولار أمريكى، وأبحرت فى عام 2007، وتتكون من 12 طابقا وبها 1197 غرفة، ولديها مجموعة واسعة من وسائل الراحة وخيارات الترفيه ومطاعم ونوادٍ وحمامات سباحة ومسرح وصالة بولينج.

وقد اتخذت إدارة ميناء بورسعيد السياحى جميع الإجراءات بدخول وخروج السفينة من وإلى الميناء، وإنهاء جميع الإجراءات الخاصة بالسائحين فى سهولة ويسر، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية بالميناء.