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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

11 عالمًا من جامعة بورسعيد ضمن قائمة "ستانفورد الأمريكية" للأفضل بالعالم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدرت جامعة ستانفورد الأمريكية النسخة السادسة - أكتوبر ٢٠٢٣ لقائمة بأسماء "أعلى 2٪ من علماء العالم" الأكثر استشهادًا فى مجالات تخصصاتهم واحتوت هذه القائمة على ٨١٦ عالم مصرى من مختلف الجامعات والمراكز البحثية.


واوضح الاستاذ الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد ان قائمة جامعة ستانفورد الأمريكية أدرجت احدى عشر عالمًا من أعضاء هيئة التدريس بجامعة بورسعيد، ومن جانبه أعرب رئيس جامعة بورسعيد عن فخره واعتزازه بكل ما تشهده الجامعة من تقدم في البحث العلمي، موجها سيادته التهنئة إلى العلماء والباحثين بالجامعة لحصولهم على هذا الترتيب الذى يعكس مدى الجهد المبذول فى مجال البحث العلمى لدعم الباحثين بكافة الإمكانيات اللازمة لتحقيق مراكز متقدمة بالتصنيفات الدولية العالمية بمختلف التخصصات.


وأشارت الدكتورة راوية رزق نائب رئيس جامعة بورسعيد لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن ظهور بعض علماء الجامعة في هذا التقرير الدولي يعكس مدى الجهد المبذول من هيئة التدريس في الارتقاء بالبحث العلمي وزيادة عدد الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية المصنفة دوليا، بالإضافة إلى ما تقدمه الجامعة من مجهودات لتحقيق جودة مخرجات البحث العلمي.

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وتهنيء جامعة بورسعيد علمائها الذين وردت أسماؤهم في قائمة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم وهم: 
الدكتور خالد الوكيل كلية العلوم  والدكتور مؤمن صلاح كلية العلوم والدكتور  وليد مسلم كلية العلوم والدكتورة نجلاء مجاهد كلية الهندسة والدكتور سمير الطنطاوي كلية العلوم والدكتور ممدوح جاد الله كلية الهندسة والدكتور ناصر حسنى كلية العلوم والدكتور محمد بسيوني كلية الهندسة والدكتور محمد زرمبة كلية العلوم والدكتور  علاء الدهشان كلية العلوم والدكتور فريد الدسوقي كلية العلوم

بورسعيد التصنيفات الدولية البحث العلمي الجامعات والمراكز البحثية الدراسات العليا والبحوث جامعة ستانفورد الأمريكية جامعة بورسعيد

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