محافظ بورسعيد: ستظل ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة خالدة في الأذهان | شاهد

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، مؤتمرا شعبيا بقاعة السفيرة فايزة ابو النجا بديوان عام المحافظة، عقب وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بميدان الشهداء، وذلك ضمن احتفال محافظة بورسعيد بـ "اليوبيل الذهبي" لإحياء الذكرى الـ 50 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وعودة سيناء إلى الأراضي المصرية وتخليدا لبسالة وشجاعة القوات المسلحة المصرية. بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، والدكتور ايمن ابراهيم رئيس جامعة بورسعيد والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب والدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ ، و عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد والعميد احمد عبد الجواد المستشار العسكري وابطال حرب أكتوبر ،ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية ورؤساء الأحياء بالمحافظة .

وتضمنت الاحتفالية الوقف دقيقه حداداً علي أرواح شهداء الوطن من أبطال القوات المسلحة ،وعزف السلام الوطني والأغاني الوطنية ،وبعض العروض الفنية للأطفال وطلاب المدارس للاحتفال بهذه الذكرى التاريخية ، تخليدا لبسالة وشجاعة القوات المسلحة المصرية لغرس قيم الولاء والانتماء لدى النشئ.

و قدم محافظ بورسعيد، التهنئة للقوات المسلحة المصرية، والشعب المصري، وجموع مواطني محافظة بورسعيد، بذكرى انتصارات أكتوبر، مؤكدًا أن إحياء هذه الذكرى يغرس في نفوس الأجيال المقبلة قيم الوطنية، وحب الوطن والحفاظ عليه، ويبرز لهم الجهود التي قامت بها القوات المسلحة، والتي مازالت تقوم بها من أجل أمن واستقرار الوطن والحفاظ على كل حبة رمل فيه.

وأكد المحافظ أن الدولة تحرص دائما على إحياء هذه الذكرى سنويًا سواء من خلال الاحتفالات التي تقام بكافة محافظات مصر تخليدا لشجاعة القوات المسلحة المصرية الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم من أجل تحرير كل شبر من أرضنا الغالية واثبت للعالم أجمع أنه جيش قوى يتسلح بالعلم والإيمان، والإصرار والعزيمة، من أجل استرداد سيناء الغالية بهدف غرس قيم الولاء والانتماء لدى الأجيال القادمة.

محافظ بورسعيد .. تحية لكل ايطال نصر أكتوبر المجيدة IMG-20231005-WA0046 IMG-20231005-WA0051 IMG-20231005-WA0057 IMG-20231005-WA0054 IMG-20231005-WA0055 IMG-20231005-WA0059 IMG-20231005-WA0058 IMG-20231005-WA0056 IMG-20231005-WA0064 IMG-20231005-WA0065 IMG-20231005-WA0060 IMG-20231005-WA0063 IMG-20231005-WA0062 IMG-20231005-WA0048 IMG-20231005-WA0053

وأوضح أن القوات المسلحة المصرية تقدم كل يوم نماذج مشرفة للوطن، لكونها كانت ولا تزال هي عين مصر الساهرة على حماية أبنائها وأرضها، مقدمًا التحية والشكر لرجال القوات المسلحة، على التضحيات التي يبذلونها من أجل استقرار البلاد، كما قدم التهنئة لأسر شهداء الوطن، الذين قدموا أرواحهم فداء هذا الوطن العظيم مؤكدا بان ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة خالدة في الأذهان تعبر عن انتصار الإرادة المصرية وتمسكها بتحرير كل شبر من أرضها العزيزة.