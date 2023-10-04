وصول 77 سائحًا من جنسيات متعددة إلى ميناء بورسعيد السياحي

شهد ميناء بورسعيد السياحي أداءً استثنائيًا لحركة السياحة البحرية، ونموًا ملحوظًا في وصول السفن السياحية، حيث وصلت، اليوم الأربعاء، السفينة SH. DIANA القادمة من ميناء ليماسول بقبرص وعلى متنها 77 سائحًا و108 من طاقم البحارة، ضمن رحلات سياحة اليوم الواحد.

وذكر المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس - في بيان - أنه يتم تنظيم رحلات داخلية فى اليوم الأول بمدينة بورسعيد للتعرف على المدينة والسير بشوارعها، وفي اليوم الثاني يتوجهون إلى القاهرة لزيارة المعالم السياحية والأثرية، من المقرر أن تغادر السفينة الميناء، مساء يوم الخميس، مستكملة رحلتها البحرية إلى شرم الشيخ.

والسفينة SH. DIANA تم بناؤها في عام 2023 بواسطة شركة هلسنكي لبناء السفن في فلندا وتتميز بتصميمات داخلية أنيقة على الطراز الأسكندنافي وتتكون من 3 طوابق بها 96 غرفة لتستوعب أكثر من 192 راكبًا.



تجدر الإشارة إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الدولة المصرية، بتعظيم سياحة اليخوت والسفن السياحية، وضمن البرنامج المتكامل لموسم الرحلات البحرية لاستقطاب السفن السياحية لموانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.