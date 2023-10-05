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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نصر أكتوبر.. محافظ بورسعيد يضع إكليل زهور على النصب التذكاري للشهداء

احتفالًا باليوبيل
احتفالًا باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر بورسعيد تضع اكليل زهور

وضع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد واللواء محمد ربيع قائد الجيش الثاني الميداني واللواء مازن صبري مدير أمن بورسعيد  إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بميدان الشهداء، احتفالا باليوبيل الذهبي لمرور 50 عامًا للعبور العظيم والانتصار في حرب اكتوبر المجيدة.

 وتضمنت الاحتفالية عزف السلام الوطني، والوقوف دقيقة حداد علي أرواح شهداء الوطن، وردد طلاب المدارس الأغاني الوطنية ، ثم وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري إجلالا لأرواح كل شهداء الوطن ، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، والدكتور ايمن ابراهيم رئيس جامعة بورسعيد والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب والدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، والعميد احمد عبد الجواد المستشار العسكري و الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم وعبد الفتاح حافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية ورؤساء الأحياء بالمحافظة .

احتفالًا باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر بورسعيد تضع اكليل زهور على النصب التذكارى

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وأكد محافظ بورسعيد بأن تلك الذكرى التي سطر فيها جنود القوات المسلحة البواسل أروع ملاحم الانتصار وضحوا بأرواحهم ودمائهم من أجل تحرير كل شبر من أرضنا الغالية واثبت للعالم أجمع أنه جيش قوى يتسلح بالعلم والإيمان، والإصرار والعزيمة .

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واكد محافظ بورسعيد أن ذاكرة التاريخ على مر العصور لن تنسى أبطالها المخلصين من رجال القوات المسلحة، وستظل ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة خالدة في الأذهان تعبر عن انتصار الإرادة المصرية وتمسكها بتحرير كل شبر من أرضها العزيزة ، داعياً المولى عز وجل أن يديم تلك الذكرى العطرة على أبناء المحافظة بكل الخير ودوام التوفيق والمزيد من التقدم والازدهار تحت القيادة الرشيدة والحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

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