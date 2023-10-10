تهديد صريح.. تحذير عاجل من أمريكا لـ حزب الله

قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، اليوم الثلاثاء، إنه على حزب الله اللبناني ألاّ يمتحن رغبة الولايات المتحدة والتزامها بدعم إسرائيل والدفاع عنها.

وأمس، قالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، إنها قلقة من أن يفتح حزب الله اللبناني جبهة ثانية شمال إسرائيل.

وأضافت أنها “قلقة من أن يتخذ حزب الله اللبناني القرار الخطأ ويفتح جبهة ثانية شمال إسرائيل”.

وأعلن حزب الله اللبناني، تنفيذ هجوم بالصواريخ وقذائف الهاون على معسكرين تابعين للاحتلال الإسرائيلي.

وقال مصدر رفيع المستوى في حكومة الاحتلال، إن لدى إسرائيل مؤشرات على أن حزب الله يستعد للصراع مع إسرائيل.