البيت الأبيض يكشف سبب إرسال أمريكا حاملة طائرات قرب إسرائيل

قال كبير موظفي البيت الأبيض السابق رون كلاين، وهو من بين أقرب المقربين للرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن إرسال الولايات المتحدة حاملة طائرات بمجموعتها الضاربة إشارة إلى إيران.

وقال كلاين، إن “قرار بايدن بنشر مجموعة حاملات طائرات فورد في المنطقة يرسل إشارة قوية إلى إيران مفادها أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب إسرائيل، ولن تسمح لإيران بتوسيع نطاق نفوذها”.

وأعلن وزير الدفاع لويد أوستن عن نشر حاملة طائرات بمجموعتها الضاربة في شرق البحر الأبيض المتوسط لدعم إسرائيل، بالإضافة إلى زيادة فرق مقاتلات القوات الجوية وتزويد إسرائيل بسرعة بمعدات وذخائر إضافية.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن الضربات الحالية على قطاع غزة هي البداية فقط.

وأوضح نتنياهو، أن “عددا من قوات المقاومة الفلسطينية ما زالوا داخل إسرائيل”، مضيفا: “سنحول مواقع حماس إلى مناطق خراب”.

وأكد أن “هناك حاملة طائرات أمريكية موجودة بالمنطقة لدعمنا"، مشيرا إلى أن "أعداء إسرائيل يدركون أهمية قدوم حاملة طائرات أمريكية”.

وقال نتنياهو، إن تل أبيب تعمل على الانتقال لهجوم مكثف ضد حماس لم يسبق أن قمنا به سابقا.

وأضاف رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي: “سنحسم المعركة مع حماس.. خطوتنا الأولى كانت السيطرة علي غلاف غزة وخطوتنا الثانية نقوم بها حاليا وهي الهجوم المكثف على غزة”.