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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة .. إسرائيل تعلن عن 300 مفقود منذ بداية طوفان الأقصى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت، أنه وفقا لما أبلغت به العائلات الإسرائيلية، فإن هناك أكثر من 300 مفقود داخل إسرائيل منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى، وذلك مع وصول العملية لليوم الثالث من الحرب. 

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإن العديد من العائلات لا تزال غير قادرة على العثور على أبنائها، وقاموا بنشر بيانات وصور المفقودين، وطالبت أي شخص يعرف أي شيء، بالاتصال بهم في أقرب وقت ممكن.

ومنذ بداية هجوم حماس المفاجئ ، لا تزال العديد من العائلات الإسرائيلية غير قادرة على تحديد مكان المفقودين، حيث حاول الكثير منهم النجاة بحياتهم أثناء قضاء بعض الوقت في حفلة طبيعية أقيمت في كيبوتس رائيم. 

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وقامت الشرطة الإسرائيلية وقيادة الجبهة الداخلية ووزارة الرفاه بتحديث نشاطات مركز العائلات للبحث عن المفقودين بالنقب، وجاء في رسالتهم: "يُطلب من العائلات التي تبحث عن أبنائها أن تأتي بمعلومات تعريفية، وعنصر يمكن استخراج الحمض النووي منه، وصورة للشخص المفقود، إلى مركز الأسرة أو أي مركز شرطة".

العائلات الإسرائيلية طوفان الأقصى حماس الشرطة الإسرائيلية الداخلية

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