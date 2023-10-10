طوفان الأقصى.. الجيش الأردني ينفي استخدام أمريكا قواعده لمساعدة إسرائيل

في أعقاب عملية طوفان الأقصى، التي أطلقتها حركة حماس ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي السبت الماضي وردت عليها قوات الاحتلال بما أسمته عملية السيوف الحديدية، نفي الجيش الأردني استخدام القواعد العسكرية الأردنية من قبل الجيش الأمريكي لنقل إمدادات لإسرائيل.

وفي سياق آخر، أكدت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، أن الحصار الكامل لقطاع غزة، الذي أعلنه أمس وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، "محظور" بموجب القانون الدولي الإنساني.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إنه يجب احترام كرامة الناس وحياتهم، داعياً جميع الأطراف إلى نزع فتيل التصعيد، مشبهاً الوضع بـ"برميل بارود متفجر"، وذلك بعد أن قطعت إسرائيل إمدادات الغذاء والمياه والكهرباء، الأمر الذي أثار المخاوف من تفاقم الوضع الإنساني المتردي. كما طلبت منظمة الصحة العالمية أمس فتح ممر إنساني إلى قطاع غزة المحاصر.

وأطلق تورك، نداءا عاجلًا إلي جميع الدول ذات النفوذ لاتخاذ خطوات لوقف العنف وإحترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والوقف الفوري للهجمات التي تستهدف المدنيين.

وأشار إلى أنه وفقا للمعلومات التي جمعتها المفوضية، ان الضربات الجوية الإسرائيلية اصابت أبراجا سكنية كبيرة ومباني سكنية أخري في غزة، ومدارس ومباني وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطيينين الأونروا، ما أدي إلي وقوع ضحايا من المدنيين . كما شدد ان القانون الدولي واضح.

وأضاف أن فرض السلطات الإسرائيلية الحصار الكامل علي غزة، وقطع الكهرباء والمياه والغذاء والوقود، يهدد بتفاقم اوضاع حقوق الانسان المتردية أصلًا، بما في ذلك قدرة المرافق الطبية علي العمل في ضوء الأعداد المتزايدة من الجرحي. وان فرض الحصار علي المدنيين يعرض حياتهم للخطر.

في الوقت نفسه، أعرب مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية " اوتشا " عن بالغ القلق ازاء المتصاعدة بسرعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال المتحدث ينس ليركه ان وتيرة النزوح تتصاعد بشكل كبير في قطاع غزة لتصل إلي آكثر من ١٨٧ آلفشخص منذ يوم السبت الماضي، يلجأ معظمهم في مدارس الأونروا.