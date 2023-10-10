بسبب شلل القدمين.. فيروس غرب النيل يجتاح مدينة كاليفورنيا

تسبب انتشار البعوض في إصابات عديدة من سكان مدينة كاليفورنيا الأمريكية بفيروس غرب النيل الذي يتسبب فيما يشبه بشلل القدمين.



وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية ، أصبحت امرأة من ولاية كاليفورنيا الأمريكية غير قادرة على المشي بعد إصابتها بفيروس غرب النيل بسبب لدغة بعوضة.

السيدة تدعى سوزان كوري من روزفيل، ونقلت إلى المستشفى منذ ما يقرب من شهر حيث تخضع للعلاج الطبيعي، وفقًا لشبكة سي بي إس نيوز ساكرامنتو.



وأوضحت كوري أنها بدأت تعاني من بعض الأعراض، بما في ذلك الحمى وتشنجات العضلات في ساقيها. ومع تقدم مرضها، بدأت تواجه تحديات في الحركة.



وأكدت كوري لشبكة سي بي إس نيوز ساكرامنتو خلال عطلة نهاية الأسبوع: "أنا في المستشفى منذ أربعة أسابيع لأنني تعرضت للدغة بعوضة".

وذكرت عن الفيروس: "لم أكن أعرف الكثير عنه أو كيف يؤثر على الناس".

وقد خلق الشتاء الرطب في المنطقة بيئة مثالية لارتفاع أعداد البعوض.



وقد تم الإبلاغ عن 205 حالات في كاليفورنيا، ستة منها كانت قاتلة، حتى يوم الجمعة الماضي، وفقًا لإدارة الصحة العامة في كاليفورنيا