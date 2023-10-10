السيسي: الشعب المصري يجب أن يكون واعيا بتعقيدات الموقف ومدركا لحجم التهديد

عرضت فضائية “إكسترا نيوز” نبأ عاجلا وتصريح للرئيس السيسي يقول فيه "الشعب المصري يجب أن يكون واعيا بتعقيدات الموقف ومدركا لحجم التهديد.

جاء ذلك النبأ العاجل .. قبل قليل

الجامعة العربية على خط المواجهة.. جهود وتحركات عاجلة لحماية الشعب الفلسطيني

وتعقد جامعة الدول العربية، اجتماعا طارئا ودورة غير عادية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري غدا الأربعاء، لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وسبل التحرك السياسي العربي للتصدي لهذا العدوان، وذلك بناء على طلب دولة فلسطين من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك وفقا لما أعلنه السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية.