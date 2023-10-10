بعد رسالة نجله.. هاني الناظر يتصدر ترند جوجل من جديد

تصدر اسم الدكتور هاني الناظر تريند جوجل رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، وذلك بعدما وجه الدكتور محمد نجله الدكتور طلب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لمتابعيها بالدعاء لوالده لأنه يمر بوعكة صحية شديدة.

رسالة نجل الدكتور هاني الناظر للدعاء لابيه في محنته



وكتب دكتور محمد الناظر نجل هاني الناظر، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "زي النهاردة يوم 10/10/2022 كنت في المستشفى لوحدي من غير حتى مرافق بعمل عملية كبيرة لتغيير مفصل الفخد".



وتابع نجل هاني الناظر : "السنة دي والدي في المستشفى بياخد علاج كيماوي ومتألم جدا ومحتاج دعاء بشدة".

وقد أعلن نجل الدكتور هاني الناظر فيما سبق، عن إصابة والده بخلايا سرطانية، عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، وهو ما آثار أهتمام رواد مواقع التواصل الإجتماعي حول الحالة الصحية لدكتور هاني الناظر.