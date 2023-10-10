عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد رسالة نجله.. هاني الناظر يتصدر ترند جوجل من جديد

الدكتور هاني الناظر
الدكتور هاني الناظر أستاذ الأمراض الجلدية

تصدر اسم الدكتور هاني الناظر تريند جوجل رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، وذلك بعدما وجه الدكتور محمد نجله الدكتور طلب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لمتابعيها بالدعاء لوالده لأنه يمر بوعكة صحية شديدة.

 

رسالة نجل الدكتور هاني الناظر للدعاء لابيه في محنته

 


وكتب دكتور محمد الناظر نجل هاني الناظر، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "زي النهاردة يوم 10/10/2022 كنت في المستشفى لوحدي من غير حتى مرافق بعمل عملية كبيرة لتغيير مفصل الفخد".

 

4 أمراض يمكن تجنبها عند الحد من الجلوس لفترات طويلة.. تعرف عليها

لتجنب التعرض للتسمم الغذائي .. 3 طرق آمنة لفك تجميد الدجاج 

 


وتابع نجل هاني الناظر : "السنة دي والدي في المستشفى بياخد علاج كيماوي ومتألم جدا ومحتاج دعاء بشدة".

 

وقد أعلن نجل الدكتور هاني الناظر فيما سبق، عن إصابة والده بخلايا سرطانية، عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، وهو ما آثار أهتمام رواد مواقع التواصل الإجتماعي حول الحالة الصحية لدكتور هاني الناظر.

هانى هاني الناظر الدكتور هاني الناظر نجل الدكتور هاني الناظر علاج كيماوى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان فلسطيني عاجل بشأن النزوح من غزة إلى سيناء وفكرة الوطن البديل

تطور خطير.. البنتاجون يعلن وصول قوات أمريكية لـ إسرائيل لتنفيذ عملية عسكرية

لا تهاون في الأمن القومي..رسائل قوية للرئيس السيسي بعد العدوان على غزة

600 جنيه| تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

بقرار من الحكومة.. انخفاض سعر السكر رسميا فى هذا الموعد.. تفاصيل

مصادر رفيعة المستوى: سنتصدى بقوة لمساعي إسرائيل لتوطين أهالي غزة فى سيناء

600 جنيه منحة جديدة.. مفاجأة سارة لهؤلاء

ليست عسكرية أو سياسية.. ضربة جديدة قاصمة لإسرائيل بسبب عملية طوفان الأقصى

موضوعات متعلقة

برقم صادم.. سعر غير متوقع لفستان ميجان ميركل الجينز

اقترب من 100 ألف جنيه.. سعر صادم لفستان إليسا الجينز

يتخطى 30 ألف جنيه.. سعر حذاء ياسمين صبري الوردي يثير الجدل

نشرة المرأة والصحة: نصائح ذهبية للوقاية من بق الفراش بعد انتشارها.. تحذير من ترتيب السرير بعد الاستيقاظ.. معلومات صادمة عن مرض كريم عبد العزيز

الدكتورة قالت لي ازاي مموتش .. ١٠ معلومات صادمة عن مرض كريم عبد العزيز

بعباءة واسعة.. مريم أوزرلي تتألق بإطلالة مختلفة من أبو ظبي

بجمبسيوت.. نوال الزغبي تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور لها

من المطبخ المصري.. طريقة عمل الأرنب المشوي بالخردل

ترشيحاتنا

في أمس الحالة للدعاء.. تطورات الحالة الصحية لـ هاني الناظر

كارثة.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف لبنان بقذائف فوسفورية

لماذا جاءت حاملة الطائرات الأمريكية للمنطقة؟.. سمير فرج يفجر مفاجأة

كسرت المليون .. 5 سيارات مستعملة في السوق المصري.. صور

سمير فرج عن طوفان الأقصى: التخطيط الفلسطيني في غاية الروعة

بعد انباء زواجها من تامر عاشور..20 صورة لنانسي نور تكشف من هى؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد رسالة نجله.. هاني الناظر يتصدر ترند جوجل من جديد

برقم صادم.. سعر غير متوقع لفستان ميجان ميركل الجينز

العاصفة الشمسية هتضرب الأرض بكرة.. احم نفسك منها بهذه الخطوات

الحمدالله على نعمه التواضع.. زينة تثير الجدل من داخل سيارة لامبورجيني

فيديو

زيادة المعاشات والصرف بهذا الموعد |تفاصيل

الأهلي جاهز.. ماذا قال أحمد فتوح لمسئولي الزمالك في اجتماعه الأخير/ فيديوجراف

تفاصيل استشهاد مصريتين جراء الاعتداء الإسرائيلي على غزة

ارتفاع قت.لى إسرائيل إلى ألف شخص .. وغارات تهدم مسجدين بغزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ