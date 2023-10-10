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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كيف تعرف أنك مصاب بمرض السكري؟.. 8 أعراض مبكرة

أعراض تؤكد إصابتك
أعراض تؤكد إصابتك بمرض السكري

يحدث مرض السكري عندما يعجز الجسم عن استهلاك لسكر الدم (الجلوكوز)، ويعتبر الجلوكوز مصدر مهم لإمداد الطاقة إلى الخلايا التي تتكون منها العضلات والأنسجة. كما أنه المصدر الرئيسي لإمداد الدماغ بالطاقة.

 

أعراض تؤكد إصابتك بمرض السكري

 

ويختلف السبب الرئيسي للإصابة بمرض السكري باختلاف نوعه،  ولكن عندما يزيد مستوى السكر في الدم، فقد تؤدي الزيادة المفرطة في مستوى السكر بالدم إلى حدوث مشكلات صحية خطيرة، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي.

 

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يمكن أن تبدأ الإصابة بالسكري من النوع الأول في أي سن. لكنه يظهر غالبًا في مرحلة الطفولة أو المراهقة. أما السكري من النوع الثاني وهو النوع الأكثر شيوعًا فقد تبدأ الإصابة به في أي سن، وتشيع الإصابة بالسكري من النوع الثاني بين الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 40 عامًا.

 

أعراض تؤكد إصابتك بمرض السكري

 

وتعتمد أعراض السكري على مدى ارتفاع مستوى السكر في الدم، وقد لا تظهر الأعراض على بعض الأشخاص، أما في حال الإصابة بالسكري من النوع الأول، فإن الأعراض عادة ما تظهر بسرعة وتكون أشدّ من النوع الثاني، ومن أبرزها :

_ الشعور بالعطش أكثر من المعتاد.

_ كثرة التبول.

_ فقدان الوزن من دون قصد.

_ الشعور بالتعب والضعف.

_ التقلبات المزاجية.

_ الرؤية الضبابية.

_ بطء في التئام الجروح.

_ الإصابة بالكثير من حالات العدوى، مثل حالات عدوى اللثة والجلد والمهبل.

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