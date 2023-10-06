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مشروب شهير في كل بيت يحمي من مرض السكري.. احرص عليه يوميا

فوائد شرب الشاي الاسود 
فوائد شرب الشاي الاسود   

يعتبر مرض السكري من الأمراض الخطيرة، والتي قد تسبب مضاعفات خطيرة عند الإصابة بها.. وكشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة أديلايد في أستراليا وجامعة جنوب شرق الصين، أن الشاي الأسود يمكن أن يحد من خطر الإصابة بمرض السكري.

فوائد شرب الشاي الأسود 

وأفاد الباحثون المشرفون على الدراسة، أن الشاي الاسود يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بمقدار النصف تقريبًا، وفقا لما نشر في صحيفة إكسبريس البريطانية.

 

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وأشار الباحثون، أن الأشخاص الذين يشربون الشاي الأسود يوميا تقل فرص إصابتهم بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة  تصل إلى 47 في المائة. كما أنها خفضت فرص الإصابة بمقدمات مرض السكري بنسبة 53 في المئة.

وأكد الباحثون،  أن الشاي الأسود يزيد من إفراز الجلوكوز في البول، مما يحسن مقاومة الأنسولين، مما يساهم بشكل أفضل في توزان نسبة السكر في الدم.

ووجد الباحثون، أن عملية التخمير قد تنتج مركبات نشطة بيولوجيًا فريدة من نوعها، بما في ذلك القلويدات والأحماض الأمينية الحرة والبوليفينول والسكريات ومشتقاتها، كل هذه العناصر لها تأثيرات قوية مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، وتحسن حساسية الأنسولين.

 

فوائد شرب الشاي الاسود 

 

وقال البروفيسور تونجزي وو المشارك في الدراسة من جامعة أديلايد، إن شرب الشاي الأسود قد يساهم في انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري من النوع الثاني.

واعتمدت الدراسة على نتائج 1923 بالغاً (562 رجلاً و1361 امرأة تتراوح أعمارهم بين 20 و80 عاماً) في الصين، ومن بين هؤلاء، كان 436 مشاركًا مصابين بمرض السكري و352 مصابين بمقدمات السكري، وكان 1135 شخصًا لديهم مستويات طبيعية من الجلوكوز في الدم.

وأكدت نتائج الدراسة، أن شرب الشاي الأسود يوميا بين المشاركين ساهم في إدارة نسبة السكر في الدم عن طريق زيادة إفراز الجلوكوز في البول، وتحسين مقاومة الأنسولين وبالتالي التحكم بشكل أفضل في نسبة السكر في الدم.

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