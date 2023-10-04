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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

لا غنى عنه.. نوع شاي يحميك من مرض خطير

فوائد شرب كوب من
فوائد شرب كوب من الشاي الاسود يوميا

يعتبر الشاي الاسود من المشروبات التي لا غني عنها، وقد توصلت دراسة حديثة اجراها باحثون من جامعة أديلايد في استراليا، إلى أن تناول كوب من الشاي يوميا يقلل خطر الإصابة بالنوع الثاني من السكري بنسبة 28%.

 

فوائد شرب كوب من الشاي الاسود يوميا

 

 وافاد الباحثون المشرفون على الدراسة،  أن الشاي يحتوى على مضادات أكسدة قوية وتأثيرات مضادة للالتهاب ، مما يجعله تناوله يساهم في ظبط مستويات الأنسولين بالدم.

 

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وأكد الباحثون، أن الشاي الاسود كان له تأثيرات قوية في الوقاية من مرض السكري، وذلك بسبب خضوعه إلى عملية تخمير ميكروبي خلال عملية التصنيع، وفقا لما نشر في صحيفة ديلي ميل البريطانية.

 

وتابع الباحثون، أنهم قاموا بملاحظة تأثير شرب الشاي الاسود بين 1923 بالغا من الصين، وكان من بين المشاركين أشخاص يتناولون الشاي بصورة دورية وآخرون يقومون بتناول نوع واحد فقط من الشاي، وقد تم تحليل كمية السكر في البول.

 

فوائد شرب كوب من الشاي الاسود يوميا

 

وكشفت النتائج، أن تناول الشاي عمل على زيادة إفراز الجلوكوز البولي وانخفاض مقاومة الانسولين، الامر الذي ساهم في الحد من فرص الاصابة بالسكري و الاصابة بالنوع الثاني من المرض لدى المشاركين.

 

وأوضح الباحثون، ان شرب كوب من الشاي الاسود ساهم في إنخفاض الاصابة بالسكرى بنسبة 15%، وقلل من الاصابة بالنوع الثاني من السكري بنسبة 28%، مقارنة بالذين لم يتناولوا الشاي مطلقا.

الشاي الشاي الأسود مضادات أكسدة مرض السكري البول

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