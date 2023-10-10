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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نصائح ذهبية للوقاية من الإصابة بالنوبة القلبية.. 2 و3 الأبرز

طرق فعالة للوقاية
طرق فعالة للوقاية من النوبة القلبية

تحدث النوبة القلبية عند انسداد أحد الشرايين التي ترسل الدم والأكسجين إلى القلب، وتتراكم الترسبات الدهنية المحتوية على الكوليسترول بمرور الوقت، مما يؤدي إلى تكون لويحات في شرايين القلب. 

 

طرق فعالة للوقاية من النوبة القلبية

 

وفي حالة تمزق إحدى اللويحات، قد تتشكل جلطة دموية، ويمكن لهذه الجلطة أن تسد الشرايين، مما يؤدي إلى حدوث نوبة قلبية، وأثناء النوبة القلبية، تموت أنسجة عضلة القلب بسبب نقص تدفق الدم، وفقا لما نشر موقع مايو كلينك الطبي .

 

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ويطلق على النوبة القلبية أيضًا اسم احتشاء عضلة القلب، ويمكن لبعض الخطوات أن تساهم في الوقاية من النوبات القلبية، ومن أبرزها ما يلي :

 

طرق فعالة للوقاية من النوبة القلبية

 

_ اتباع نمط حياة صحي. 

_ الإقلاع عن التدخين.

_ الحفاظ على وزن صحي مع إتباع نظام غذائي مفيد لصحة القلب. 

_ ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

_ السيطرة على التوتر.

_ التحكم في الحالات المرضية الأخرى، والتي تزيد من الإصابة بالنوبة القلبية، مثل : ارتفاع ضغط الدم والسكري.

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