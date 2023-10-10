أول ظهور لـ إمام عاشور بعد إصابته

نشر إمام عاشور لاعب الأهلي مقطع فيديو له من خلال حسابه الشخصي إنستجرام.

وظهر إمام عاشور داخل سيارته ويعتبر هذا الظهور أول ظهور له بعد إصابته في مباراة الأهلي والإسماعيلي.



تعرض إمام عاشور لاعب النادي الأهلي لإصابة خلال مباراة الفريق أمام منافسه الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

إصابة إمام عاشور

وخرج إمام عاشور من مباراة الإسماعيلي بعد الإصابة بكدمة قوية أسفل الساق بجانب الكاحل مما أدي إلي ابتعاده عن المشاركة لمدة 10 أيام.



وبدأ إمام عاشور برنامج التعافي من الإصابة أمس وسط حالة اطمئنان من الجماهير بعد خروج اللاعب باكيا في المباراة مما أصابهم بالقلق أن تكون إصابته خطيرة قبل أن يخضع اللاعب للأشعة ويتم الاطمئنان على حالته الصحية.