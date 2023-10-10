بالشال الفلسطيني.. نسرين طافش توجه رسالة قاسية لإسرائيل

حرصت الفنانة نسرين طافش، علي دعم الشعب الفلسطيني من خلال نشر صورة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت نسرين طافش، في الصورة بالشال الفلسطيني، وكتب: "السلام لفلسطين" مما أثار إعجاب متابعيها.

آخر أعمال نسرين طافش

يذكر أن نسرين طافش عرض لها مؤخرًا فيلم "أخى فوق الشجرة" مع رامز جلال ويشارك فى بطولته تارا عماد، حمدى الميرغنى، محمد ثروت، "ويزو"، وتأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.

وتجسد نسرين طافش شخصية دور فتاة أمريكية من أصول عربية وتعمل مديرة أعمال لـ بهاء وهى الشخصية البدينة التى يجسدها رامز جلال، حيث تدور أحداث الفيلم، حول علاء شاب انطوائى يعيش حياة صحية ومنظمة، تتحول حياته عندما يدخل شقيقه التوأم بهاء الذى يعود من أمريكا لم يكن يعلم بوجوده من قبل وهو عكس علاء تماما على جميع المستويات.