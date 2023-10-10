مصطفى بكري: الرئيس السيسي أفشل مخطط إقامة دولة غزة في سيناء

أكد الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إنه هناك صحيفة إسرائيلية نشرت مقالاً على ضرورة إحياء مخطط إنشاء دولة غزة في سيناء مؤخرًا.

وقال مصطفى بكري في حواره مع الإعلامي نشات الديهي في برنامج “ بالورقة والقلم ” المذع على قناة “ تن ”، :" الرئيس عبد الفتاح السيسي رفض مخطط إنشاء دولة غزة في سيناء".

وأضاف مصطفى بكري:" المعزول محمد مرسي تحدث عن إمكانية إعطاء أهل غزة 100 كيلو ونقل الفلسطينيين إليها، ورفض الرئيس محمود عباس هذا الأمر، قائلاً: "لو أخرجت الشعب الفلسطيني من غزة ، فهذا ينهي القضية الفلسطينية"

وتابع بكري:" نرفض تمامًا إعطاء أي قطعة من سيناء لأي طرف كان".

ولفت إلى أن أمريكا أرسلت حاملة طائرات عسكرية تحمل 5 آلاف جندي بالقرب من اسرائيل بعد عملية "طوفان الأقصى"، مشيرًا إلى أن الهدف من هذا الأمر هو إعادة رسم خارطة الشرق الأوسط، بعد إفشال الرئيس السيسي هذا المخطط سابقًا.