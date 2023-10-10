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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المقاومة الفلسطينية تدخل مستوطنات غلاف غزة.. والاحتلال يحذر: اغلقوا أبوابكم

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن قوات المقاومة الفلسطينية دخلت مستوطنات غلاف غزة.

وأصدرت سلطات الاحتلال تعليمات للمستوطنين مستوطنات: كفر ميمون، توشيا، زيمات، شوبا، شكدا، تاكوما، العلوميم بإغلاق أبوابهم والدخول إلى الملاجئ حتى إشعار آخر بسبب الاشتباه بدخول قوات المقاومة الفلسطينية.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بوجود أنباء عن وصول قوات من حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” إلى مستوطنة عسقلان بطائرات شراعية.

كما أفادت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تشتبك مع رجال المقاومة الفلسطينية قرب مستوطنة عسقلان.

وحسب "تايمز أوف إسرائيل”، قالت سلطات الاحتلال في عسقلان، فإن “ضباط الشرطة والجنود يخوضون معركة بالأسلحة النارية مع رجال المقاومة الفلسطينية عند تقاطع خط أنابيب عبر إسرائيل، جنوب المستوطنة”.

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ودوت صافرات الإنذار من جديد في مستوطنة عسقلان تحذيرا من هجوم صاروخي.

مستوطنات غلاف غزة المقاومة الفلسطينية

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