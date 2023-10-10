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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن تعرضه لقصف صاروخي من الأراضي السورية

أرشيفية
أرشيفية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تعرضه لقصف صاروخي من الأراضي السورية بعضها عبر الأراضي المحتلة وسقطت في منطقة مفتوحة.

ومنذ قليل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بسقوط قذائف هاون أُطلقت من سوريا بمناطق مفتوحة في شمال إسرائيل.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بوجود أنباء عن وصول قوات من حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” إلى مستوطنة عسقلان بطائرات شراعية.

كما أفادت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تشتبك مع رجال المقاومة الفلسطينية قرب مستوطنة عسقلان.

قذائف هاون أُطلقت من سوريا.. إسرائيل تحت القصف

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وحسب "تايمز أوف إسرائيل”، قالت سلطات الاحتلال في عسقلان، إن “ضباط الشرطة والجنود يخوضون معركة بالأسلحة النارية مع رجال المقاومة الفلسطينية عند تقاطع خط أنابيب عبر إسرائيل، جنوب المستوطنة”.

جيش الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الاسرائيلي الأراضي السورية

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